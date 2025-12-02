След месеци слухове и предпремиерна демонстрация в родната Южна Корея, Samsung официално обяви първия си двойно сгъваем смартфон - Galaxy Z TriFold, изграден около масивен 10-инчов дисплей.

Това е най-амбициозният вход на компанията в създадения от нея пазар на сгъваеми устройства, в момент, когато конкуренцията от китайски производители се засилва, а Apple подготвя собственото си foldable устройство.

Z TriFold ще се продава първо в Южна Корея от 12 декември на цена от 3,59 милиона вона (приблизително 2450 долара), като пазарният дебют в САЩ е планиран за първото тримесечие на 2026 година. Samsung ще пусне TriFold и в Китай, Тайван, Сингапур и Обединените арабски емирства.

За момента не е ясно дали и кога ще видим смартфона на европейския пазар.

Източник: Samsung

Цената също е любопитен въпрос. Тя вероятно ще е доста по-висока от тази в Южна Корея. Ако трябва да използваме Samsung Galaxy Z Fold7 за сравнение, разликата между цената в азиатската страна и тази в САЩ в началото на продажбите беше близо 400 долара, а тук говорим за порядък по-скъп смартфон.

Не е случайно и че слуховете са за американска цена от между $3000 и $3500 - което обикновено означава и толкова евро на Стария континент.

Инженерно чудо

Galaxy Z TriFold е със сгъваем навътре дизайн с два различно оразмерени титаниеви панти, които защитават основния дисплей, когато е затворен. Това го отличава от конкуренти като Huawei Mate XT, който използва сгъване навън.

При едва 3,9 мм на най-тънката си точка в разгънат вид, устройството е по-тънко от Galaxy Z Fold7 (4,2 мм) и Galaxy S25 Edge (5,8 мм).

Източник: Samsung

Разгънатият 10-инчов QXGA+ Dynamic AMOLED дисплей предлага 120Hz честота на опресняване и пикова яркост от 1600 нита и може напълно да замени таблет. Когато обаче на потребителя му трябва компактно устройство, получава 6,5-инчовия външен панел.

Мощ и продуктивност

Устройството се захранва от батерия с капацитет 5600 mAh с три клетки - най-голямата в сгъваем Samsung досега, разпределена в трите панела за балансирано подаване на енергия.

Задвижва се от процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, съчетан с 16GB RAM и до 1TB памет.

Източник: Samsung

Фотографската система включва 200MP основна камера заедно с 12MP ултра-широкоъгълна и 10MP телефото лещи. Има също 10MP селфи камери както на външния, така и на вътрешния дисплей.

Samsung набляга на вградената DeX поддръжка и мултитаскинг възможности. Системата поддържа до четири работни пространства с по пет приложения във всяко. Също така разгънатият дисплей може да се използва като три свързани 6,5-инчови смартфона с лесно прехвърляне между приложенията.

Пазарен контекст

Обявлението идва в момент, когато Samsung изпитва нарастващ натиск на пазара на сгъваеми устройства. Huawei изпревари корейския гигант, но се изправя пред свои собствени предизвикателства, свързани с липсата на достъп до западни технологии и все още по-слабите от конкуренцията процесори китайско производство.

Сгъваемите устройства остават нишова категория, представляваща по-малко от 2% от общия пазар на смартфони през 2025 година. Очаква се обаче сегментът да отбележи 14% растеж тази година, като годишният растеж за 2026 и 2027 година се прогнозира в диапазона от 30%, особено след очакваното влизане на Apple на пазара.