Бизнесът, свързан с търговия в България, показва признаци на рецесия. А има ли думата в рецесия в едно изречение, това е нещо много притеснително. Това заяви в студиото на Money.bg заместник-председателят на Българската ритейл асоциация Аксиния Баева. Както Money.bg вече писа, новото национално представително проучване Bulgarian Business Climate Index (BBCI) 2025, показва, че именно компаниите от сектор "Търговия" у нас отчитат признаци на рецесия.

"Това, което ние в търговията на дребно видяхме в началото на годината какво беше - много динамика, покрай осиновяването на еврото и всички административин, оперативни и финансови ангажименти, които имаше ритейла, всичко започна много динамично.

Видяхме и много трафик, особено в първата седмица на годината, когато изведнъгж едни левове трябваше да бъдат обърнати в евро през новите "чейндж бюра", разбирайте магазините. След това нещата започнаха да се регулират до към края на януари и вече през февруари видяхме една по-различна динамика и тя е в песимистичен аспект", коментира Аксиния Баева.

Данните от проучването за бизнес климата в България, проведено от агенция ЕСТАТ, които бяха обявени миналата седмица на специално събитие, организирано от Сдружението за модерна търговия, показват, че състоянието на голяма част от фирмите у нас се влошава. И това съвсем не се отнася само за компаниите от сектор "Търговия".

Компаниите от търговията, транспорта и логистиката допринасят общо с €22 милиарда към БВП

Заедно, бизнесът у нас, свързан с търговия, транспорт и логистика допринася общо с €22 милиарда към БВП на страната или с 29%. И когато именно представителите на тези сектори са в криза, това се отразява негативно на цялата икономика, подчертава собственикът на агенция "ЕСТАТ" Иво Желев.

"Има като цяло влошаване на бизнес средата в България, която естествено засяга всички играчи - и малки, и големи, и от развитите райони, и от изоставащите в икономическо отношение район. От различни сектори и от различна размерна група по приходи и брутна добавена стойност и брой заети. Така че, това, което се очертава като тенденции и изводи е общовалидно.

Освен в търговията, имаме отчетливо влошаване в транспорта и логистиката, както и в селското стопанство, което честно казано за мен няма повече накъде да пада", казва Иво Желев.

На този фон все пак има и не малка част от бизнеса, които въпреки труднсотите се справя добре, допълва собственикът на агенция "ЕСТАТ".

"Има сектори, които държат горе-долу положението. Да кажем това е индустрията с основен принос на добивната промишленост, хотелството и ресторантьорството също. Операциите с недвижими имоти, които миналата година яха единствените с отрицателна стойност, сега леко живват. Най-вероятно имотнитя бум и изчерпването на пазара миналата година малко е наляло при тях."

"Ритейлът се бори за конверсия и марж"

Аксиния Баева подчертава, че компаниите от ритейл сектора у нас се борят все повече за марж на фона на огромна конкуренция. Междувременно трафикът в магазините - физически и онлайн, показва тенденции на спад.

"Ние ставаме потърпевши от натиска на пазара и все по-голямата конкуренция. Има наличие на страшно много стока и натиск върху цените. Тоест, ние трябва да сме на промоции непрекъснато. Натиск и отдолу има, купуваме, транспортираме и складираме стоките на по-високи цени. Веригата за доставки се променя, цената на труда също расте", подчертава заместник-председателят на Българската ритейл асоциация.

Според Иво Желев част от рецепта за справяне с кризата, обхващаща все повече от бизнеса в България, включва повече внос на кадри работници от чужбина, интегриране на малцинствени групи в компаниите, държавна подкрепа и дългосрочна политическа стабилност. А тези, които ще оцелеят ще бъдат най-приспособимите.

Целия разговор може да гледате във видеото!