Италианската Banca Monte dei Paschi di Siena подготвя рязък обрат след години на криза и държавна подкрепа. През следващите 5 години банката планира да разпредели цялата си нетна печалба, която се очаква да достигне около €16 милиарда, сред своите акционери.

По данни на Bloomberg, средният годишен ръст на приходите се очаква да бъде 4,6%, а към края на периода коригираната печалба би трябвало да достигне около €3,7 милиарда годишно.

Новите финансови цели идват малко след завършването на придобиването на Mediobanca за €17 милиарда през септември. Сливането създаде третата по големина банкова група в Италия по обем на активите, с над 7 милиона клиенти според уебсайта ilsole24ore.com.

"Изграждаме силна, диверсифицирана и печеливша банкова група, която носи устойчив растеж и надстандартна възвръщаемост за акционерите", заяви главният изпълнителен директор на банката Луиджи Ловальо.

Живата история

Banca Monte dei Paschi di Siena има уникален исторически отпечатък. Институцията е основана през 1472 г. в Сиена, Тоскана, и се смята за най-старата действаща банка в света. След повече от 5 века обаче, през последното десетилетие тя се озова на ръба на колапса заради лоши кредити и рискови сделки. Спасителната намеса на италианската държава доведе до фактическа национализация и строг реструктуризационен план.

Настоящото ръководство залага на интеграцията на Mediobanca: потребителските кредити на Mediobanca ще се включат в основните дейности на Monte dei Paschi, а корпоративното и инвестиционното банкиране заедно с частното банкиране ще бъдат прехвърлени в ново дъщерно дружество под марката Mediobanca.

В новата структура ще остане и 13-процентният дял на Mediobanca в Assicurazioni Generali, най-голямата италианска застрахователна компания с пазарна стойност около €56 милиарда.