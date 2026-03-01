Подобно на всички българи, това е първата година в евро и на Пижо и Пенда. Макар официалният период на адаптация да свърши, потребителите все още са предпазливи и скептични относно превалутирането. С наближаването на 1-ви март в социалните мрежи се появиха постове и коментари, в които клиенти се оплакват от това, че цифрата на етикетите на мартениците е като тази от предходната година, но валутата е в евро. По този повод от Money.bg говорихме с търговците в София и проверихме достоверността на появилите се твърдения.

Голяма част от продавачите казват, че цените са същите като миналогодишните, като понякога при превалутирането дори са закръглени в полза на потребителя.

Източник: money.bg

В някои случаи наистина има леко повишаване на стойностите на мартениците. Това се отнася до търговците, които сами ги произвеждат, а не ги купуват на едро (или от Китай). Причината е в поскъпване на суровините като прежда, мъниста, фигурки. Въпреки това, в групи във Facebook се вижда, че реалната стойност на голяма част от продуктите, които виждаме по сергиите, на едро е между 15 и 30 цента на брой.

Източник: money.bg

Някои собственици на такъв бизнес също са попаднали на коментарите в социалните мрежи и потвърждават, че техни колеги се възползват от създалата се ситуация и увеличават цените неоснователно, но смятат, че това са единични случаи. Повечето споделят, че не могат да си позволят подобен ход, защото биха рискували да изгубят клиентите, особено предвид голямата конкуренция.

Тази година сезонът е по-слаб, казват от сектора. Изключение правят някои от търговците в централните райони и тези, които произвеждат собствени модели и са си изградили стабилна потребителска база.

Източник: money.bg

Основната причина за по-малкото продажби е, че 1-ви март се пада в неделя. Поради това много хора решават да не купуват мартеници за колегите или съучениците си, което понижава броя значително. Част от хората пък са извън града, като комбинират уикенда с наближаващия национален празник.

От друга страна, някои от търговците посочват, че много от хората вече не носят мартеници или се ограничават до по-малък брой, отколкото през предходните години. Според тях причините са свързани със засилване на нежеланието на българите да отделят толкова средства за символичен продукт, както и затрудненото адаптиране към новата валута.

Източник: money.bg

Очаквано, цените в централните райони са по-високи от тези в другите квартали, както и на местата с по-голям пешеходен трафик. Качеството на мартениците също е от значение - тези от вълна са на по-висока цена (около 3 евро). Появяват се интересни алтернативи като украсени лъжички, терлици, венци и цветя.