Когато мислим за швейцарски часовници, в главата ни изплува образът на възрастен майстор с лупа, който с почти религиозна прецизност монтира микроскопично зъбно колело. Това е романтичната версия. Реалността обаче, описана в деветия годишен доклад Swiss Watcher на Morgan Stanley и LuxeConsult, прилича повече на заседание на безпощаден картел в облаците.

Данните показват категорично, че Швейцария вече просто не прави часовници за простосмъртни. Тя прави активи за колекционери.

Клубът на победителите, които вземат всичко

Ако сте малък бранд в този бизнес, вие не се борите с конкуренцията - вие се борите с гравитацията. Данните показват брутална поляризация.

От общо около 450 активни марки, едва четири - Rolex, Cartier, Audemars Piguet и Omega, контролират 55% от целия пазар. През 2024 г. този дял беше 52,4%, което означава, че концентрацията на власт и пари в върха не просто продължава, тя ускорява.

Голямата четворка на частно притежаваните компании - Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Richard Mille - прибира невероятните 76% от цялата оперативна печалба на индустрията. Тези "независими" играчи имат лукса да не се отчитат пред акционери на борсата всяко тримесечие. Те могат да кажат "не".

Могат да свият производството, за да поддържат мита за дефицита, и точно това правят.

Rolex: Слънцето, около което всичко се върти

Rolex остава недосегаем. Макар Morgan Stanley да изчислява, че обемите на марката са паднали с 2% до 1,1 милиона часовника - първият спад за две последователни години от две десетилетия насам, приходите им са нараснали. Как? Средната цена на един Rolex се е покачила с 6% до около 14 000 франка.

С пазарен дял от 33% и прогнозна търговска стойност на дребно от 16 милиарда франка, Rolex е по-голям от целия бизнес с Apple Watch (около 19 млрд. долара).

Източник: GettyImages

Кралят не се интересува от количеството, той управлява дефицита.

Смъртта на "средната класа"

Докато върхът се забавлява, в "низините" е ветровито. Longines, някогашният символ на достъпния лукс, официално изпадна от "Клуба на милиардерите".

Продажбите им се сринаха с 18% до 920 милиона франка. Когато пазарът се свива - а швейцарският износ е спаднал с 1,7% в стойност и с 4,8% в обем. Първи страдат тези, които са "просто добри".

В тази нова конфигурация на света, ако не си културно значим, ти си невидим.

Източник: GettyImages

Cartier успява, защото е разпознаваем за всеки лаик с един поглед към дизайна.

Източник: GettyImages

Audemars Piguet успява, защото напълно затвори собствената си дистрибуция и излезе от мултибранд магазините - 90% от продажбите им минават през собствени бутици. AP е заложник на един модел (Royal Oak носи 88% от приходите), но това е заложничество в позлатена клетка.

Бариерата от 50 000 франка

Ако трябва да запомните само една цифра от доклада, тя е тази: часовниците с цена над 50 000 швейцарски франка представляват едва 1,4% от обема, но са генерирали 89% от целия растеж на индустрията през 2025 г.

Това е новата реалност. Швейцарското часовникарство се превръща в бизнес за свръхскъпи играчки, които случайно показват и часа.

В този контекст Jacob & Co. е голямата изненада - най-бързо растящата марка за годината (+14% приходи). Те спряха да се опитват да бъдат "фини" и заложиха на брутална сложност и диаманти със средна цена от 72 000 франка.

В свят, в който средният сегмент умира, да си "крещящ" се оказа печеливша стратегия.

Връщането към нормалността изглежда илюзорно. Обемът на произведените часовници (14,6 милиона единици) е на историческо дъно - наполовина спрямо пика от 2011 г. Индустрията е избрала своя път: по-малко клиенти, повече нули в цената.

Източник: GettyImages

Дали това е устойчиво? Докато има шепа хора, за които часовникът е последното убежище на егото, Big 4 ще продължат да побеждават гравитацията. За останалите 446 марки остава въпросът: как да оцелееш в свят, в който да си "просто добър" е равносилно на бавна смърт?

Може би отговорът е в онази стара ирония - че времето за швейцарските часовници изтича точно тогава, когато те са най-скъпи...