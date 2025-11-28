Близкият до Тръмп бос на Oracle Лари Елисън за кратко беше и най-богатият човек в света

Morgan Stanley отправи сериозно предупреждение относно нарастващите дългови проблеми на Oracle, като анализатори прогнозират, че кредитният риск на гиганта в базите данни може да достигне нива, невиждани от финансовата криза през 2008 година, ако компанията не успее да разсее тревогите на инвеститорите относно разходите си за изкуствен интелект.

Цената за застраховане на дълга на Oracle срещу неизпълнение за петгодишен период скочи до 125 базисни пункта във вторник - най-високото ниво от три години насам, според данни на ICE Data Services.

Кредитните анализатори на Morgan Stanley прогнозират, че тези суапове могат да надхвърлят 150 базисни пункта в краткосрочен план и потенциално да достигнат 200 пункта, ако компанията не изясни финансовата си стратегия с приближаването на 2026 година.

През 2008-а пикът беше 198 базисни пункта.

В забележима промяна на позицията си анализаторите изоставиха предишната си препоръка за закупуване на облигации на Oracle заедно със защита чрез CDS, като вече съветват инвеститорите да се фокусират единствено върху директна покупка на CDS.

Задълженията могат да се утроят

Morgan Stanley прогнозира, че финансовите задължения на Oracle, включващи облигации и наем на дата центрове, могат да се увеличат от приблизително 100 милиарда долара до около 290 милиарда долара до фискалната 2028 година.

Компанията емитира облигации за 18 милиарда долара през септември 2025-а, издигайки общия си дълг над 100 милиарда долара в надпреварата си да изгради AI инфраструктура.

Анализаторите посочват множество рискове, включително разширяваща се финансова пропаст, разрастващ се баланс, натиск върху капиталовите разходи и потенциално технологично остаряване.

Oracle се превърна в най-уязвимия играч сред AI хиперскейлърите, като CDS пазарът на компанията преживява експлозивен растеж. Обемът на търговията достигна приблизително 5 милиарда долара за седем седмици до 14 ноември, в сравнение със само 200 милиона долара през същия период миналата година.

Акциите се сриват

Акциите на Oracle са се сринали с около 40% от септемврийския си пик от 345,69 долара, затваряйки на 197,03 долара на 26 ноември. Спадът изтри печалбите от еднодневния скок от 35,9% след септемврийските финансови резултати.

Притесненията на пазара произтичат отчасти от сделката на Oracle за 300 милиарда долара в облачни изчисления с OpenAI и ролята на компанията в инициативата Stargate за AI инфраструктура на стойност 500 милиарда долара. Макар тези партньорства да позиционират Oracle като ключов играч в областта на изкуствения интелект, някои анализатори поставят под въпрос дали компанията разчита твърде много на договореността с OpenAI.

Основателят на Oracle Лари Елисън поддържа близки връзки с настоящата администрация на САЩ, което добавя допълнително измерение към стратегическите залози на компанията в AI. Инвеститорите очакват отчета на Oracle на 8 декември, където ръководството може да представи финансова стратегия, адресираща Stargate, дата центровете и капиталовите разходи.