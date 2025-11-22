Българската IPS спечели отличието Battery OEM of the Year на едни от най-престижните международни награди в сектора - Energy Storage Awards, съобщи компанията в социалните мрежи. Церемонията се проведе снощи в Лондон. Събитието често е определяно като "Световното първенство" за технологиите за съхранение на енергия и отличава най-иновативните компании в глобалната ESS индустрия.

Присъждането на наградата идва в ключов момент за компанията, която отчита изключително успешна година по отношение на своето развитие. Сред основните акценти са откриването на първата гигафабрика на IPS в България, получаването на стратегически статут от Европейската комисия и партньорството с Telelink Infra като първи Master Service Partner, позволяващо по-ефективно обслужване на клиенти на европейските пазари.

Източник: IPS/Facebook

Както Money.bg писа, компанията вече работи по следващи етапи от своята експанзия. Това включва изграждане на нова гигафабрика EXERON X-BESS в Полша, както и предстоящ трансфер на технологии и производство в Съединените щати.

На гала церемонията в Лондон наградата бе получена от изпълнителния директор Александър Рангелов. Той подчерта, че признанието е резултат от усилията на целия екип на IPS и е "силен сигнал за позицията на компанията сред световните лидери в енергийното съхранение".

Компанията благодари на своите партньори и инвеститори от САЩ, Великобритания и Саудитска Арабия, които са я подкрепили на събитието, в един от най-значимите й моменти досега.

Бъдещето на децентрализираните енергийни системи и умното съхранение на енергия се изгражда днес - и компанията амбицията да бъде сред двигателите на този процес, категорични са от IPS.