В момент, когато изкуственият интелект се превръща в новата златна треска, повечето инвеститори гледат нагоре — към облака, към алгоритмите, към модела, който ще промени всичко. Но истинската битка не е там. Тя е под земята, в проводниците и реакторите, където се решава кой ще има достатъчно електричество, за да поддържа мечтата си. Там, тихо и методично, Constellation Energy се превръща в компанията, без която нито един AI гигант няма да може да функционира.

Докато OpenAI, Microsoft и Meta наддават за GPU мощности, Джо Домингес наддава за нещо по-ценно — контрол над енергията, която ще задвижи света на AI. От 2022 г. насам Constellation е увеличила стойността си над седем пъти и вече е на път да стане най-големият производител на електричество в света. За разлика от традиционните енергийни гиганти, тя не просто захранва градове — тя захранва бъдещето.

Constellation днес оперира 21 ядрени реактора, които произвеждат около 25% от цялата ядрена енергия на САЩ. Към това се добавят вятърни, водни и геотермални мощности, а скоро и 61 газови централи след придобиването на Calpine. Сделката ще увеличи производствения капацитет с над 80%, а заедно двете компании ще осигуряват ток на повече от 40 милиона домакинства. Това не е просто мащаб — това е стратегическо господство в ерата на енергийната несигурност.

Джо Домингес не е типичният енергиен лидер. Той не идва от инженерните среди, а от съдебната зала — бивш прокурор, станал CEO. Този контраст му дава предимство: той мисли като човек, който разбира риска, регулацията и дългата игра на властта. Като юрист той знае, че победителят в следващата енергийна надпревара няма да бъде този, който строи най-много централи, а този, който управлява най-умно политическата, регулаторната и технологичната сложност на новата икономика.

Constellation израсна от сянката на Exelon — ютилити гигант, който реши да раздели бизнеса си, оставяйки производството на ток на Constellation, а дистрибуцията и клиентските услуги — за себе си. В резултат новата компания се роди в конкурентен свят, без гарантирани тарифи и регулаторна защита. Домингес трябваше да изгради бизнес, който оцелява на пазарен принцип — и го направи, като се позиционира точно там, където расте търсенето: в кръстопътя между чистата енергия и изкуствения интелект.

Контрактите с Microsoft и Meta са символични. Те не просто осигуряват дългосрочни приходи, а позиционират Constellation като "енергийния брокер на AI епохата". Тези сделки се сключват на цени двойно над пазарните, защото AI центровете не могат да си позволят прекъсване дори за секунда. Токът от ядрени реактори е непрекъснат, стабилен и безвъглероден, което го прави златен стандарт за дигиталната икономика.

Това е иронията на нашето време — докато технологичните компании говорят за устойчивост, истинската устойчивост идва от ядрената енергия, която десетилетия наред беше демонизирана. Благодарение на новите данъчни стимули и подкрепата на и двете политически партии, ядреният ренесанс вече е факт. Днес 61% от американците имат положително отношение към ядрената енергия - най-високото ниво в историята според Gallup.

Но Домингес е достатъчно умен, за да знае, че всяка вълна на оптимизъм може да се превърне в капан. Прекомерните инвестиции убиха много компании в началото на 2000-те, когато дерегулацията и спекулативното строителство доведоха до банкрути като Calpine и Enron. Този път подходът е различен — "по-малко строим, повече оптимизираме". Constellation не гони мегапроекти, а възражда стари мощности като Three Mile Island, превръщайки символа на катастрофата в символ на възраждането. Новото име - Crane Clean Energy Center - не е просто ребрандиране, а послание: индустрията се връща с ново лице, с по-строг контрол и по-висок морален стандарт.

Източник: iStock

И това е важно. В енергетиката моралът е капитал. След десетилетия на скандали, лобизъм и зависимости, Домингес носи репутация на човек, който "не се продава". Именно затова инвеститори като Energy Capital Partners се съгласиха да бъдат платени с акции на Constellation при сделката за Calpine - глас на доверие, че лидерството е стабилно.

На пазарно ниво, Constellation е сред малкото компании, които могат да претендират за истинска "pricing power" в енергийния сектор. При цена от около 32 пъти очакваните печалби за 2026 г., спрямо 20 за S&P 500, мнозина биха я нарекли скъпа. Но това е премия за достъп - достъп до енергийна мрежа, която вече е изградена, лицензирана и свързана. Ако днес някой трябваше да замени всички активи на Constellation, това би струвало над 4 000 долара за киловат - с 60% повече от сегашната ѝ оценка.

Ето защо компанията е не само лидер, но и щит срещу бъдещи енергийни сътресения. Докато новите AI инфраструктури са уязвими на промени в регулациите или технологичните цикли, Constellation печели във всички сценарии: ако търсенето расте — продава повече; ако спадне — пренасочва към индустриални клиенти; ако политиката се промени — използва регулаторния си опит.

Това стратегическо равновесие прави компанията не просто "енергийна акция", а бенчмарк за устойчивост в AI икономиката. В свят, където много "AI компании" все още не генерират положителен паричен поток, Constellation има силен баланс, стабилни приходи и предвидима дивидентна политика.

Парадоксално, но в епохата на интелекта, най-ценната компания може да се окаже тази, която не произвежда алгоритми, а ток. Във времена, когато "енергийният глад" на AI вече изпреварва въображението на инвеститорите, Constellation Energy е инфраструктурата, без която интелигентността няма да свети.

Домингес казва, че "трябва да се гони тигърът, който вече си хванал за опашката". В неговия случай тигърът е бъдещето на изкуствения интелект. И ако светът наистина навлезе в нова енергийна ера, тя няма да бъде определена от GPU-та или чипове, а от компании като Constellation — които осигуряват енергийния пулс на цивилизацията.

Инвеститорите може да продължат да търсят следващия "AI победител". Но когато шумът от хиперите стихне, онези, които държат електричеството, ще държат и властта.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.