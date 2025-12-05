Netflix обяви покупката на Warner Bros. за 82.7 млрд. долара, като с тази сделка слива най-големия стрийминг гигант с едно от най-големите филмови студиа, предава CBS News. Сделката предстои да се финализира след отделянето на телевизионното подразделение Discovery Global през третото тримесечие на 2026 г. Това обединение ще включва филмовия и телевизионния бизнес на Warner Bros., както и стрийминг услугата HBO Max.

Според CBS Netflix ще плати 27.75 долара на акция, което дава стойност на компанията от около 72 млрд. долара в собствен капитал и обща стойност на сделката 82.7 млрд. долара. Сред активите на Warner Bros. са някои от най-големите франчайзи, включително "Игра на тронове", DC Comics и "Хари Потър", което значително засилва съдържателната библиотека и конкурентоспособността на Netflix срещу конкурентите Disney и Paramount. Bъпpeĸи тoвa eфeĸтът въpxy пaзapния дял мoжe дa e oгpaничeн, тъй ĸaтo пoвeчeтo ĸлиeнти нa НВО Мах тaĸa или инaчe имaт aбoнaмeнт и зa Nеtflіх.

Сделката обещава значителни спестявания в размер на 2 до 3 млрд. долара годишно и ще доведе до повече оригинално съдържание и възможности за творчески таланти, пише Reuters. Netflix планира да продължи да излъчва филми на Warner Bros. в кината, с цел да избегне опасенията за намаляване на конкуренцията и ефекта върху кино индустрията.

Въпреки това, сделката вероятно ще срещне силен антимонополен контрол в САЩ и Европа заради концентрацията на пазара, като притеснения изразяват както индустрията, така и регулаторите. Според Reuters в отговор на новината акциите на Warner Bros. са поскъпнали, докато тези на Netflix са паднали с няколко процента.

Така Netflix поставя началото на нова ера в развлекателната индустрия, където стрийминг гиганти започват да обединяват класически филмови студия, трансформирайки традиционния модел на Холивуд.