Американската петролна компания ExxonMobil е информирала Министерството на петрола на Ирак, за желанието си да купи контролният пакет акции в находището "Западна Курна-2", който сега принадлежи на руската компания "Лукойл".Това съобщи Reuters, позовавайки се на официални източници в Ирак.

От своя страна, Министерството на петрола на Ирак съобщи (неофициално) вчера в Meta, че е започнало преговори с американски компании за прехвърляне на контрола на находището "Западна Курна-2", което е най-голямото нефтено находище в Ирак.В изявлението не се уточнява с кои американски компании се водят преговорите. Въпросното находище се разработва от "Лукойл", като руската компания притежава към момента контролния пакет акции.

В изявлението на иракското министерство се казва още, че прехвърлянето на управлението на петролното находище на американска компания, би могло да бъде от взаимен интерес, както и би допринесло за стабилността на световните пазари.

Освен това, от иракското ведомство коментират още, че според тях продажбата на контролния пакет акции в "Западна Курна-2" би осигурило непрекъснатостта на добива на петрол в Ирак и запазването на пазарния дял на страната на международните пазари.

Продажбата на дела на руската "Лукойл" в иракското петролно находище е пряко свързана със санкциите, наложени на компанията от САЩ, ЕС и Великобритания, които възпрепятстват нейните търговски разплащания и дейност в чужбина.