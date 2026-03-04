В света на шпионските романи едно нещо е ясно за всеки агент: вражеските тайни служби винаги са наоколо. Въпросът не е дали ще се сблъскаш с тях, а как ще използваш уменията и технологичните си джаджи, за да изпълниш задачата.

При флагманските смартфони в момента ситуацията е подобна. Човек може да си сверява часовника по хардуерните премиери на Samsung и първото тримесечие традиционно е за класическите флагмански смартфони. Дебютът на Galaxy S26 серията обаче е с по-голям залог от обикновено.

Увеличаването на цените на хардуера и икономическите предизвикателства се случват на фона на все по-големи интервали на подмяна на устройствата. Днес не е достатъчно да е излязло "новото", за да са сигурни продажбите му. Трябва да убедиш потребителя, че има защо да ти гласува доверие.

Източник: Явор Николов

В тази среда и под прикритието на малка кутия идва Samsung Galaxy S26 Ultra. Най-способният смартфон на компанията надгражда фотографската си система, идва със заявката за по-интуитивен и по-ефективен мобилен AI и предлага първо по рода си хардуерно решение за защита на чувствителна информация.

Вашата мисия, ако решите да я приемете, е заедно с нас да установите дали топ предложението на Samsung за 2026-а си заслужава. Това съобщение ще се самоунищожи след...

Дизайн и дисплей

Galaxy Ultra смартфоните на Samsung никога не са били добри в дегизировката. Те се познават отдалече с помощта на характерната конфигурация на камерите, а и на наличието на S-Pen стилуса.

Стъпка в правилната посока компанията направи през тази година, като в голяма степен уеднакви дизайна на цялата Galaxy S26 серия и вече топ флагманът определено изглежда като част от "семейство", а не като нещо тотално по-различно от останалите сестрински модели.

Източник: Явор Николов

Това е добре видимо в пространството около камерите, където оформлението подчертава силно отделните обективи по начин, подобен на този при Samsung Galaxy S25 Edge. Това има своите естетически предимства, но пък означава, че Samsung Galaxy S26 Ultra се нуждае от допълнителен гръб, за да бъде стабилен върху равна повърхност.

Друга важна промяна е, че флагманът е по-тънък и с малко по-заоблени ръбове. Това помага да стои по-добре в нормален джоб, но все пак е важно да подчертаем, че пишещият тези редове предпочита по-широките дрехи. Все пак говорим за доста голям смартфон с близо 7-инчов екран, който тежи 214 грама.

Източник: Явор Николов

Тазгодишният топ цвят на Galaxy S26 серията е Cobalt Violet, като в зависимост от ъгъла и вида на светлината нюансите се променят много драстично. Виждате ефекта на снимките към тази статия.

По-горе споменахме дисплея. Той е с 6,9-инчов QHD+ Dynamic AMOLED 2X панел с честота на опресняване от 120 херца. За да преведем буквено-цифрената комбинация от горното изречение до нещо разбираемо - екранът е сред най-добрите, които можете да намерите в смартфон без значение от цената.

Ъгълът на виждане е много голям, като обаче това може да бъде както плюс, така и минус - и от Samsung знаят защо. Всеки от нас е попадал в ситуация, в която например обсъжда личен въпрос в чат, докато е на публично място... и човекът от съседната седалка се оказва, че е забил погледа си в екрана на вашия смартфон. Не е приятно, а потенциално може да се превърне и в риск, ако става дума за пароли и подобни.

От години се предлагат специални фолиа, които се залепват върху екрана и на практика го затъмняват за всички, освен за тези, които го гледат фронтално. Недостатъкът на това решение е в големия компромис, който трябва да направите с качеството на изображението даже и тогава, когато нямате какво да криете.

Samsung Galaxy S26 Ultra идва с Privacy Display технологията, която позволява да защитавате информацията на екрана си тогава, когато прецените. Чрез контрол върху начина, по който отделните пиксели разсейват светлината, смартфонът може драстично да ограничи ъгъла на виждане на екрана.

Източник: money.bg

С едно натискане пароли, съобщения и снимки стават с гриф "Само за твоите очи" (не само един от добрите филми за Джеймс Бонд, но и страхотен сборник с разкази на Йън Флеминг). Ефектът наистина е малко тип 007 джаджа.

Факт е, че в този режим контрастът пада и това влияе върху качеството на изображението, но при изключването му тези странични ефекти изцяло изчезват. Последното доказахме "на око" в директно сравнение с миналогодишния Samsung Galaxy S25 Ultra. Лабораторните сравнения показват разлика, но без специализирано оборудване тя е трудно видима.

Софтуер и AI

Galaxy смартфоните от повече от 15 години имаха един особено голям "грях" що се отнася до софтуера - огромното дублиране между приложения на Google и такива на Samsung. Това от една страна беше наследство от вече позабравеното време, когато технологичният гигант пускаше на пазара устройства с различни операционни системи, но освен това изглеждаше и като ясен намек, че ако и когато се наложи, може да започне да се развива независимо от The Big G.

Явно сега отношенията между двете компании са достигнали до етап, в който има повече доверие, защото Samsung Galaxy S26 Ultra (или поне нашата бройка) не е "двоен агент" и пристига с изненадващо малко Samsung приложения.

Донякъде изненадващо е, че например трябва тепърва да изтеглите Samsung Notes или Samsung Voice Recorder или даже Samsung Internet (ако не сте го посочили като браузър по подразбиране при първоначалната активация).

Последното по никакъв начин не е лошо, но първоначално може да предизвика леко объркване - включително защото част от тези приложения идват с широко рекламираните вече трета година AI интеграции. А те наистина се вижда, че са извървели дълъг път.

Обработката на текст и глас вече обхваща доста повече езици, но все още българският не е сред тях например за транскрибирането на аудио записи или за функцията Call Screening, която превръща AI във ваш секретар, който вдига телефона и преценява дали да свърже обаждащия се с вас. Ще е хубаво, ако Samsung най-накрая добавят и нашия език.

Междувременно, можете да използвате някое друго AI приложение, но това, което друг няма да ви даде е многоагентната отворена интеграция на системно ниво, която е налична в OneUI 8.5. Казано на български, Samsung Galaxy S26 Ultra използва няколко различни модела и платформи за различните задачи.

Източник: Явор Николов

Това ще е един от първите смартфони, на които Google Gemini ще може да работи като автономен агент, който във фонов режим борави с приложения и данни, за да изпълнява конкретни задачи. Добре познатият и изключително удобен Circle to Search with Google пък разпознава не един, а множество посочени от потребителя обекти.

В същото време, Perplexity е интегриран в браузъра и в асистента Bixby, като също може да използва и системен контекст.

Photo Assist вече е пълнокръвен AI фоторедактор, който може да прави даже изключително мащабни редакции на изображенията по заявката на потребителя. Creative Studio пък е джобна алтернатива на платформите за визуално съдържание с изкуствен интелект с доста прилични резултати.

Източник: Явор Николов

Всичко това е важно, защото така използването на AI става много по-интуитивно и с много по-добри и надеждни резултати. Имате и възможност изцяло да работите локално, като тогава списъкът на наличните AI интеграции очаквано намалява, но все пак остава достатъчно богат - ясно доказателство за възможностите на хардуера.

Производителност и батерия

Стигаме и до "желязото", което прави възможна работата на Samsung Galaxy S26 Ultra. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy е много дълго име за чипсет, но производителността му напълно опрощава този грях. Скокът при CPU бързодействието не е чак толкова голям в сравнение с миналата година, но при GPU и NPU задачите ъпгрейдът е значителен.

Това именно са и сферите, в които виждаме най-динамични промени. Така освен локалните AI функционалности виждаме и по-сериозни графични възможности в игрите и мултимедията, както и цялостно усещане, че няма нещо, което може да забави работата на флагмана. Бенчмарковете показват нива, сравними с лаптоп процесори от съвсем близкото минало.

Източник: Явор Николов

Трябва да кажем, че при силно натоварване смартфонът очаквано се затопля, но не и до нива, които да го правят неприятен на допир. Разбира се, не сме го използвали, за да разбием паролата на суперкомпютър в ракетна база 2 секунди преди началото на ядрен Армагедон, но при подобен нишов сценарий вероятно термалното представяне не би било приоритет.

Батерията е с капацитет от 5000 mAh, което, макар и достатъчно, вече се вижда от други подобни смартфони, че подлежи на подобрение. Особено при положение, че вече зареждането е с до 75 вата.

Камера

Всеки един Samsung Galaxy S Ultra смартфон е малко или много изграден около своята фотографска система, като тазгодишният модел не прави изключение. Производителят отделя много внимание на новия си светлосилен обектив с бленда F1.4 за основната 200-мегапикселова камера. Наистина е важно развитие и сега е време да обясним защо.

Източник: Явор Николов

Това е един от първите толкова светлосилни обективи за толкова голям (1/1.4 инча) сензор. Той дава възможност нощните снимки да се правят при по-ниска чувствителност, тоест с по-високо качество. От друга страна обаче оптическите несъвършенства и по-малката дълбочина на фокуса са очевиден риск. Добрата новина е, че в случая на Samsung Galaxy S26 Ultra инженерите оптици са се справили отлично.

Източник: Явор Николов

На дневна светлина качеството на кадрите е отлично. Нивото на детайл, качеството на експонацията и на цветовете съответства напълно на претенциите на смартфона. Определено се виждат подобрения спрямо използваните в миналогодишния модел алгоритми.

Източник: Явор Николов

Това е особено вярно за ултраширокоъгълната камера, която вече е много по-близка като детайл и цветопредаване до основната. Междинният телефото обектив е зад вече поостарял 10-мегапикселов сензор, но Samsung вадят максимума от него и резултатът е изненадващо добър.

50-мегапикселовата 5х телефото камера е с F2.9 обектив, който се справя добре с детайлите - както близки, така и по-отдалечени. Стабилизацията е много ефективна и това помага даже в 10х режим да получавате много добри кадри - на пейзажи, цветя и оперативно интересни лица.

Източник: Явор Николов

12-мегапикселовата селфи камера получава някои софтуерни подобрения, свързани с разпознаването на различни елементи от кадъра и оптимизация на обработката за всеки един от тях.

Nightography нововъведенията на Samsung са в посока по-естествени, но и по-чисти откъм шум кадри. За това помагат както новите обективи, така и ъпгрейдите на алгоритмите. Най-добрите резултати разбира се са с основната камера, но при ултраширокоъгълната качественият скок за една година е най-голям. 3х и 5х камерите също са на висота - стига да имате достатъчно стабилни ръце.

Източник: Явор Николов

Говорейки за стабилност, във видео режим освен по-малко шум на тъмно ще получите и възможност чрез данни от жироскопа и акселерометъра кадрите да бъдат плавни като направени с помощта на gimbal - без значение дали тичате след кучето, или снимате бясно ски преследване в Алпите.

8K потокът от основната, 5х телефото и ултраширокоъгълната камера най-накрая намира и адекватна употреба - чрез AI Samsung Galaxy S26 Ultra може в реално време да прекадрира изображението до 4K според съдържанието на кадъра.

Източник: Явор Николов

Използваме случая да кажем за пореден път - смартфоните не се нуждаят от 8K видео. И през 2026-та.

За тези, които биха използвали Samsung Galaxy S26 Ultra за професионално създаване на съдържание, е важно е внедряването на новия APV кодек. Той позволява редакция на видео без видима загуба на качество даже след много транскодирания.

Кодекът вече се поддържа от монтажния софтуер DaVinci Resolve, но е добре да знаете, че говорим за 6 гигабайта за минута видео. Content Creator-ите определено ще е разумна идея да погледнат или към 512GB/1TB версиите на Samsung Galaxy S26 Ultra, или поне да се възползват от възможността директно да записват видеото на свързана чрез кабел SSD памет.

В употреба

Тук ще намалим непоисканите препратки към шпионския жанр до минимум, защото е важно да се каже нещо в прав текст: Samsung Galaxy S26 Ultra е много лесен за харесване флагмански смартфон.

Габаритите му си остават сериозни, но е направена поредна стъпка в посока към приемливото. Екранът е все така отличен, а във всекидневна употреба Privacy Display е удобство, което вероятно ще започнем да виждаме при все повече брандове и модели.

Източник: Явор Николов

AI интеграциите са разумни и практични, като и в този случай е доста ясно какво предстои - още свързани агентни платформи и, надяваме се, възможност всеки от нас да "закачи" това, което използва. Добре би било поддръжката на български при AI функционалностите да стане факт.

Камерата е на очаквано високо ниво, като подобренията при алгоритмите за обработка на изображенията правят гигантска разлика с миналогодишния модел.

Източник: Явор Николов

Е, струва ли се, в крайна сметка? Когато става дума за Samsung Galaxy S26 Ultra, отговорът е спокойно "Да". Спокойствието идва от добре познатия и допълнително рафиниран дизайн, надеждно оптимизираната софтуерна платформа, умния подход към AI и добре дозираните иновации.

Иначе казано, можем да затворим това досие с резолюция "Мисията е изпълнена".