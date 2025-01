Думичките с "мега-" в началото са любими на технологичните среди. Мегахерци. Мегабайти. Мегапиксели. Мегабитове. През годините производителите винаги са се опитвали да изпъкнат с нещо лесно измеримо и подходящо за отпечатване с едър шрифт на билборд. Вече е 2025-а и е крайно време за консенсус, че производителността и възможностите на камери и модеми сами по себе си не са достатъчни, за да изпъкне даден смартфон пред всички останали.

Това е особено вярно във флагманския клас. Днес потребителите плащат много пари за топ устройство и очакват да го използват повече време. За целта търсят не просто една отличителна характеристика, а добре балансирано предложение с множество силни страни. Вече не можеш да направиш фурор, като просто добавиш някаква софтуерна или хардуерна функционалност - тя трябва да е добре интегрирана в общото.

Източник: Явор Николов

Казано в прав текст, за да бъде един флагман "мега" днес, по-скоро трябва да е продукт на добре осмислена еволюция, а не на някакви революционни експерименти. Явно по този начин мислят и в Samsung. Техният Galaxy S25 Ultra на пръв поглед е неголямо освежаване на подобрявана вече няколко години концепция, но всъщност крайният резултат е нещо, което не се събира в сравнителната таблица между актуалния и миналогодишния модел.

Нека го разгледаме заедно.

Дизайн и дисплей

Samsung Galaxy S25 Ultra продължава традицията на своите предшественици и като дизайн се отличава от всичко друго в стандартното смартфон портфолиото на технологичния гигант. И тази година имаме в ръцете си едно доста голямо като габарити устройство.

Няма как и да бъде различно, при положение, че то е изградено около доказания 6,9-инчов QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей. Той е безкомпромисен по отношение на яркостта във всякакви светлинни условия и под всякакви ъгли. Широкият динамичен обхват и 120-те херца честота на опресняване вече са нещо, което приемаме за даденост при Galaxy S Ultra устройствата. Изтънената рамка създава усещането, че разполагате с повече екран.

Източник: Явор Николов

Новост е стъклото Corning Gorilla Armor 2, което според Samsung увеличава устойчивостта на надраскване - макар да ни е трудно да си представим кой би използвал такова устройство без допълнителна защита. За общата здравина способства и използването на титан в корпуса.

Източник: Явор Николов

За да не изпробвате здравината на Samsung Galaxy S25 Ultra твърде често, краищата са заоблени и за поредна година има леко изтъняване на цялото устройство. Субективната оценка след около седмица ползване е, че наистина смартфонът стои по-добре в ръката.

Източник: Явор Николов

Като всеки Ultra модел, и тук имаме вграден S Pen. Той е доста удобен за скициране и водене на записки, но някои от допълнителните функционалности, познати от предните версии, вече не са налични. Според Samsung, те не са били и много популярни сред потребителите.

Софтуер и AI

Може би поне 75% от официалното представяне на Samsung Galaxy S25 серията беше посветена на разширените възможности на изкуствения интелект в системния интерфейс One UI 7. Миналата година мобилният AI дебютира за по-широката публика отново със Samsung Galaxy S устройства, като можем да кажем, че сега подобренията са видими - както е и по-ясно какво ще очакваме да се подобри.

Голямата новост е т.нар агентен AI, който позволява буквално да казвате на смартфона си да извърши дадена задача - и той я изпълнява даже и това да означава използване на няколко различни съвместими приложения. Това се случва с помощта на Gemini асистента на Google, който "разбира" текст, реч, визуално съдържание и контекст от различни програми.

Circle to Search също е обновен, като вече автоматично се разпознават телефонни номера, имейл адреси и линкове - това позволява много лесно търсене на информация от екрана на смартфона.

AI функционалностите на Google не са ексклузивни за Samsung и даже някои от тях и в момента са налични и при други марки, но тясното партньорство между двете компании води до доста добри резултати. Това не е даденост - превръщането на чатбота в реално работещ асистент наглед е нещо просто, но "под капака" има много работа за програмистите и тестовите екипи.

Софтуерът на Samsung продължава да има сериозни дублажи с този на Google - а част от системните приложения се обновяват само през магазина на компанията. Разнообразието не е лошо нещо, но понякога е странно, че дадена програма или игра може да се обнови от две места.

Източник: Явор Николов

Собствените AI функции на компанията също са ъпгрейднати. Само няколко от тях: Call Transcript обобщава обаждания, Transcribe сваля на текст цели аудио записи, а Writing Assist редакторът на текстове е достъпен за всяко поле, което позволява въвеждане на текст. За съжаление, все още обработката на реч не се поддържа за български език.

В настройките на One UI можете да зададете дали искате AI функционалностите да се изпълняват само локално на устройството, или предпочитате подход, при който според задачата се използват и облачни платформи. Ако се откажете от тях, отпадат обобщаването на текстове, автоматичното форматиране или превръщането на скиците в завършени изображения.

Без нужда от интернет обаче работи новото AI премахване на фоновия шум от записи, както и генеративното редактиране. Буквално рисувате това, което искате да видите на снимката си и изкуственият интелект го поставя там. Качеството все още не е като нещо, направено от професионален графичен дизайнер за няколко часа във Photoshop, но е добра първа стъпка.

Източник: Явор Николов

Използването на естествен език включва и търсенето в галерията - можете просто да кажете на Samsung Galaxy S25 Ultra да ви покаже всички пейзажни снимки от пътуването ви до Букурещ през юли 2023 г. Обикновено се справя добре, но понякога алгоритмите могат да се объркат - вероятно с последващи ъпдейти ще видим подобрение.

Съобразно вашите потребности през деня ще получавате т.нар Now Brief с най-важната информация. Той може да бъде достъпен даже от заключения екран чрез т.нар Now Bar. В употреба това всъщност е удобно за тези от нас, които в забързания си работен ден имат едва по няколко минути, за да се ориентират в график, прогноза за времето или най-важни новини.

От Samsung специално подчертават, че цялата лична информация е защитена от новия Personal Data Engine и постквантова криптография.

Производителност и батерия

През тази година Samsung изцяло залагат на Qualcomm при избора на чипсет за Galaxy S серията. Snapdragon 8 Elite for Galaxy е версия с повишена тактова честота, като според технологичния гигант по-голямата мощност се комбинира с по-ефективно охлаждане.

Отдавна е трудно във всекидневна употреба да се усети разлика в представянето между две съседни генерации от флагмански смартфони и сегашният случай не е изключение. Работата със Samsung Galaxy S25 Ultra се усеща безкомпромисно бърза, включително - при редактиране на мултимедия или гейминг.

Бенчмарковете също показват върхово представяне в сравнение с останалите флагмани. Смартфонът се затопля, но не до неприятно високи нива.

Източник: Явор Николов

NPU подобренията на Snapdragon 8 Elite правят възможна локалната работа на част от AI функционалностите. Дали Samsung ще искат и ще могат да ги оптимизират и на по-стар хардуер ще стане ясно от One UI 7 обновленията на S24 и S23 сериите.

Samsung Galaxy S25 Ultra има 5000 mAh батерия и поддържа безжично зареждане. Все още обаче се поддържат максимум 45 вата по кабел - а в комплекта няма и зарядно. Със сигурност поне поддръжка на по-бързо зареждане ще е полезно.

Камера

Фотографската система идва с повече промени, отколкото се вижда на пръв поглед. Очевидната новост е 50-мегапикселовата ултраширокоъгълна камера. Тя заменя стария 12-мегапикселов модул и има по-висока светлосила (F1.9).

Източник: Явор Николов

На дневна светлина са видими разликите в подхода на Samsung към обработката на изображенията. До момента компанията залагаше на доста сериозно вдигане на сатурацията и остротата на кадрите за облик, който изглежда добре без претенции напълно да отразява действителността. Сега кадрите са по-реалистични откъм цвят и острота.

Източник: Явор Николов Ултраширокоъгълната камера през деня

Същото се вижда и при 200-мегапикселовия голям основен сензор, който е с 23-милиметров обектив. Детайлът е на много високо ниво без кадрите да изглеждат като 3D визуализация, когато се погледнат отблизо.

Източник: Явор Николов Основната камера през деня

Надежден и доказан във времето е 10-мегапикселовият 3x модул, който е подходящ за портретни снимки. При него може да се каже, че има даже малко подобрение на детайла през деня в сравнение с миналата година.

Подобна е ситуацията и с 50-мегапикселовата телефото камера с 5х перископичен обектив.

Източник: Явор Николов 5х телефото камерата през деня

Samsung много се гордеят с Nightography подобренията при снимане в лоши условия и действително тук промените са сериозни.

При всички камери кадрите в нощен режим изглеждат по-детайлни и с по-точни цветове в сравнение с Galaxy S24 Ultra. При 5х телефото модула разликата е най-голяма. Това е кадър, който до неотдавна изглеждаше невъзможен със смартфон:

Източник: Явор Николов

Ето общия план, заснет с ултраширокоъгълната камера:

Източник: Явор Николов

Основното приложение на камерата е доста по-удобно за работа в сравнение с миналата година, а има промени и по Expert Raw. За нас е необяснимо защо втората фотографска програма не идва директно инсталирана или даже не се интегрира като режим към базовата.

Допълнителните ръчни настройки и възможността за запаметяване на файлове с по-малка обработка за последващо редактиране са неща, заради които човек има смисъл да си купи Samsung Galaxy S25 Ultra. С помощта на Adobe Lightroom успяхме да извадим максимума от камерите на флагмана.

Източник: Явор Николов Основната камера след залез слънце - кадърът е заснет с Expert Raw и обработен с Adobe Lighroom

Новата ултраширокоъгълна камера прави възможен 8K видеозаписа от 3 гледни точки - от общ до близък план. 8K все още няма чак такова практическо приложение заради гигантските файлове, но пък качеството на 10-битовия 4K HDR видеозапис е отлично. Кадрите са напълно готови за влогърска употреба.

Ако искате повече - Galaxy Log позволява да снимате файлове, които след това да минават професионална цветокорекция през Da Vinci Resolve, например. Така Galaxy S25 Ultra може да е втора или трета камера на сериозна продукция или основен инструмент, когато се търси компактност.

В употреба

За около седмица със Samsung Galaxy S25 Ultra можем да кажем, че смартфонът е приятна изненада на фона на уж малкото "Уау!" промени, които идват през тази година. По-важни са подобренията, които правят ползването му приятно.

Това важи както за ергономията, така и за AI функционалностите или камерите.

Източник: Явор Николов

Трудно е да си представим, че всички, закупили миналогодишната версия, ще се наредят на опашка в магазина, за да си купят новия модел - няма и нужда при 7 години гарантирани софтуерни обновления. Ако обаче сте с Ultra модел от преди 2023 г. или ще правите ъпгрейд от по-нисък клас, определено предложението на Samsung си заслужава.

В началото си говорихме за "Мега" устройствата. Samsung изглежда сякаш няма накъде по-"мега" да развият концепцията на Ultra. Така догодина очакванията ще се вече не само за еволюция, но и за малко повече революция.