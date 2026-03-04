Акциите на Paramount Skydance се сринаха с над 8%, след като рейтинговата агенция Fitch понижи кредитния рейтинг на компанията до спекулативна категория (т.нар. junk) в резултат на рязкото нарастване на задлъжнялостта, породено от придобиването на Warner Bros. Discovery за 110 милиарда долара, съобщава Bloomberg.

Компанията е поставена и под "негативно наблюдение" до изясняване на условията по сделката и плановете за намаляване на дълга. Обединеният концерн ще носи нетен дълг от 79 милиарда долара.

"Понижението отразява конкурентния натиск в медийния сектор", посочват от Fitch, добавяйки, че подобряването на паричния поток може да отнеме повече от очакваното.

Зад финансирането на мегасделката обаче стоят имена, които будят безпокойство далеч отвъд балансовите отчети. Според Variety саудитският суверенен фонд PIF, L'imad Holding от Абу Даби и катарският QIA съвместно инвестират 24 милиарда долара в компанията, която планира да контролира CNN, HBO и част от най-ценната интелектуална собственост в Холивуд.

Формално тези инвеститори няма да получат места в борда на директорите, нито право на глас, което означава, че сделката не подлежи на задължителен преглед от американския Комитет по чуждестранните инвестиции (CFIUS). Но именно тази формална пасивност поражда скептицизъм сред анализатори. "Би ли похарчил такава сума, за да си само мълчалив партньор? Съмнявам се", заяви пред Variety Мейзън Хайек, медиен консултант от Дубай и бивш говорител на MBC Group.

Нюйоркският адвокат и анализатор Ирина Цукерман е по-конкретна: "Големите суверенни инвеститори договарят нивото на видимост, което искат по отношение на стратегията и ключовите решения. Те автоматично получават постоянен достъп до ръководството и лост, свързан с бъдещо финансиране — дори без публично признати права на глас."

Мотивите на арабските фондове са ясни. "Те търсят начини да диверсифицират икономиките си от нефтена зависимост", обясни пред Variety политическият икономист от Джорджтаун Робърт Могиелницки. Навлизането в сферата на забавленията е "важна част от по-широките им стратегии за икономическа диверсификация". Освен престиж и меко влияние, партньорството носи и конкретни синергии — например между саудитската стрийминг платформа Shahid и HBO Max.

Регулаторният път предстои да бъде изминат. ЕС рядко блокира подобни сделки, а според наблюдатели в САЩ, при администрацията на Тръмп, арабският капитал среща по-малко пречки, отколкото в миналото. Истинският препъникамък може да се окаже CNN — но дали ще е непреодолим, тепърва предстои да се разбере.