Словенският производител на стомана Slovenska Industrija Jekla (SIJ) обяви, че е подписал дългосрочно споразумение за рефинансиране, включващо брутен дълг в размер на 330 милиона евро с консорциум от девет банки, тъй като планира да търси стратегически партньор за разширяване, предава SeeNews.

"Това бележи важна стъпка напред за групата в укрепването на капиталовата ѝ структура, позволявайки на ръководството да се съсредоточи върху прилагането на инициативи за оперативна трансформация", заяви SIJ в прессъобщение.

Източник: iStock

Консорциумът се координира от Нова Люблянска банка (NLB), съобщи SIJ, без да назовава другите банки.

"Успоредно с това групата е започнала и подготовка за процеса на търсене на стратегически партньор, който може да помогне за отключване на достъп до нови пазари и да осигури допълнителни оперативни и технологични синергии във все по-конкурентна и нестабилна глобална макроикономическа среда", добавят от компанията.

SIJ е един от водещите производители на неръждаема стомана в Европа. С над 3600 служители, компанията е един от най-големите работодатели в Словения и един от водещите износители на страната. Около 85% от приходите на дружеството се генерират от чуждестранни пазари.

Основният акционер на SIJ е Dilon, със 72,2% дял, контролиран от руския бизнесмен Андрей Зубицки. Словенското правителство държи 25% дял.