Световната асоциация по стоманата (World Steel Association - WSA) очаква глобалното потребление на стомана да се увеличи с 1,3% през 2026 г. спрямо настоящата, достигайки 1,772 милиарда тона. А за 2025 г. показателят може да достигне 1,75 милиарда тона, което е съвсем близо до нивото от 2024 г., се казва в прогнозата на асоциацията.

Световната асоциация по стоманата (WSA) е една от най-големите в света индустриални асоциации. Компаниите от организацията произвеждат общо около 85% от стоманата в световен мащаб.

От WSA отбелязват, че прогнозираният растеж през следващата година ще се дължи основно на комбинация от силни регионални тенденции. "Очакваме забавяне на спада при търсенето на стомана от Китай, същевременно съчетано със силен растеж при развиващите се страни, като - Индия, Виетнам, Египет и Саудитска Арабия. Също така, се предвижда да се случи дългоочакваното завръщане към растежа на потреблението на стомана в Европа", се казва в доклада на WSA.

Прогнози за държави и региони

В прогнозата се отбелязва, че потреблението на стомана в Китай ще продължи да намалява и през 2025 г., като годишният спад ще е с около 2%. Според прогнозата на WSA, спадът на пазара на жилища в Китай ще се забави до 1% през 2026 г., тъй като секторът ще достигне "дъното".

Според оценките на WSA, потреблението на стомана в Индия ще продължи да расте с високи темпове, като показателят ще е около впечатляващите 9% през 2025 и 2026 г. - основно заради продължаващия растеж във всички сектори в страната, използващи стомана.

Източник: iStock

За Централна и Южна Америка през тази година WSA очаква значителен ръст на потреблението на стомана с около 5,5%. За този растеж способства възстановяването на аржентинския пазар след спада през 2024 г., както и стабилния растеж в Бразилия, подкрепян от правителствените програми в сферата на социалните жилища.

От WSA също така отбелязват, че потреблението на стомана в региона Европейски съюз и Великобритания през 2025 г.ще нарасне с 1,3%, но през 2026 г.повишението ще достигне 3,2%.

Потреблението на стомана в най-голямата икономика в света - на САЩ, според прогнозата на Асоциацията, през 2025 г. ще нарасне с 1,8%, на фона на подготовката и въвеждането на повишените вносни мита и продължаващото развитие на инфраструктурата. Растежът на показателя ще продължи и през 2026 г. със същия темп, за което ще способства възстановяването на жилищното строителство и частните инвестиции, подобряването на условията за финансиране, както и снижението на икономическа несигурност.

По данни на WSA, потреблението на стомана в Африка през последните три години е нараствало със среден темп от 5,5% годишно, за което е допринесла високата икономическа активност, особено в Северните и Източните региони на континента.