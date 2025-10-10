Водещият производител на стомана в Европа ArcelorMittal обяви повторното отваряне на стоманодобивния си завод в Румъния, който беше затворен. Производството отваря отново, за да преработва стоманата, внесена от Кривой Рог в Украйна, съобщава румънската Economica.net.

Стоманодобивният завод ще възобнови дейността си на 1 ноември с валцовия агрегат, докато електрическата пещ може да бъде отворена отново в зависимост от цените на суровините и електроенергията, според твърдение та президента на синдиката на стоманодобивните работници Мирча Бордян, цитиран от местните медии.

От 1 ноември отстранените работници ще бъдат отново наети на работа. До тази дата те ще получават 75% от заплатата си. Схемата за доброволно напускане на фабриката, за която около 10 души бяха подали заявления, е спряна.

От известно време насам компанията изпитва сериозни затруднения, свързани с тежките глобални условия. Както Money.bg писа още през юли, полското дружество на ArcelorMittal това лято обяви, че през септември ще спре временно доменна пещ № 3 в завода си в Домброва Гурнича.

Източник: ArcelorMittal

Решението е резултат от влошаващите се пазарни условия, свързани с високите цени на енергията, разходите за емисии на CO₂ и засиления внос на евтина стомана от държави извън ЕС. Всичко това доведе и до затварянето на фабриката в Румъния.

Рестартът в Румъния

"Заводът ще се рестартира след 1 ноември, а суровината ще идва от Украйна, от завода в Кривой Рог, който е и фабрика на групата Arcelor. Там ще правят стоманени блуми за завода ни в Хунедоара, които ще произвеждат дълговалцувани продукти. В зависимост от цената на електроенергията и скрапа ще отвори врати и електрозаводът за стомана", заяви синдикалният лидер пред Agerpres.

Според него всички 470 служители на завода в Хунедоара, вече са извикани от работа, считано от 1 ноември.

"Служителите в стоманодобивния завод ще се занимават с поддръжка и охрана, а някои от тях ще работят във валцовия цех. В зависимост от търсенето и пазарните условия: цени на енергията, данъци и др., те могат да работят в едно-двуседмични кампании", добавя синдикалистът.

На 12 септември ръководството на ArcelorMittal обяви, че е решило да спре окончателно дейността си във фабриката си в Румъния, която произвежда материал за енергийния, строителния и инфраструктурния пазар, позовавайки се на много високи цени на електроенергията и конкуренция от продукти, идващи от страни извън ЕС.

След това, на 23 септември, служителите на ArcelorMittal започнаха спонтанен протест пред фабриката. Впоследствие местните власти и парламентаристи от град Хунедоара поискаха разсекретяване на договора за приватизация, подписан с ArcelorMittal от бившата компания Siderurgica SA Hunedoara.