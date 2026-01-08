Една от най-големите самостоятелни батерийни системи за съхранение на електроенергия (BESS) както в България, така и в цяла Източна Европа вече работи на територията на ТЕЦ "Марица Изток 3", използвайки съществуващата електроенергийна инфраструктура в района на Стара Загора, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Проектът "ContourGlobal Maritsa BESS" е с мощност от 202 MW и 500 MWh капацитет. Системата за съхранение на енергия е разположена върху площ от 25 000 кв.м, като има 110 батерийни платформи и 28 комобинирани системи за преобразуване на енергия и трансформатори за интеграция с мрежата.

Системата вече участва в националния електроенергиен пазар, включително в сегментите "Ден напред" и "в рамките на деня".

ТЕЦ "Марица Изток 3" работи само по 3-4 дни в месеца

На този етап няма нови съкращения, стратегията е преориентиране към слънце и батерии

Изграждането на батериите стана и с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

То е изключително важно за бъдещето на втората най-голяма въглищна електроцентрала на България. Откакто тя мина на свободния пазар през 2024 г. се стигна до съкращения, спирания и включвания само за по няколко дни в месеца.

Собственикът ContourGlobal в крайна сметка се отказа да продава теца, а ръководството му обяви неотдавна, че не планира нови съкращения. Цялата стратегия беше фокусирана около батериите.

ТЕЦ "Марица Изток 3" ще заработи отново, ContourGlobal няма да го продава

Втората най-голяма въглищна централа у нас ще работи на свободния пазар

"България заема водещо място в иновациите и балансирането на електроенергийната система в Югоизточна Европа. Само за изминалата година с внедряването на батерийни технологии достигнахме капацитет за съхранение, сравним с този на ПАВЕЦ "Чаира" - близо 5000 MWh. Очакванията са до средата на тази година капацитетът да нарасне до поне 15 000 MWh. Това означава по-сигурни доставки, по-добра интеграция на възобновяемите източници и по-ниски цени не само за България, но и за целия югоизточен регион на Европа", заяви ресорният министър Жечо Станков.