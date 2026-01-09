Ислямска банка от ОАЕ Emirates Islamic осигурява структурирано финансиране от 500 милиона долара на йордaнската Mass Group Holding, собственик на строящата се газова електроцентрала в Минтия, Румъния.

Средствата ще бъдат използвани за изграждането на съоръжението с мощност 1,7 гигавата, което е проектирано да стане най-голямата газова ТЕЦ в Европа и ще играе ключова роля за укрепването на енергийната инфраструктура на Румъния и съседните ѝ страни, съобщава CEE Energy News.

Общата стойност на проекта се оценява на около 1,5 милиарда евро. Централата се очаква да започне производство на електроенергия през първото тримесечие на 2026 година, а достигането на пълен капацитет е планирано за края на годината.

Работата по проекта напредва с бързи темпове - още към 2024 г. турбините, които са най-големите от този тип в страната, бяха доставени и се изграждаше връзката с националната газопреносна система.

Плановете на правителството поне преди две години бяха от 2027 г. централата да се захранва с природен газ от Черно море. Това трябва да доведе до по-сигурно, конкурентно по цена и по-екологично производство на енергия в сравнение с въглищата, на които разчиташе старата електроцентрала на същото място. Тя беше един от най-силно замърсяващите тецове в цяла Румъния.

Основната цел на Emirates Islamic е подкрепата на международни бизнес инициативи, особено в развитието на критична енергийна инфраструктура в стратегически региони.