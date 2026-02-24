Близо 142 млрд. кубични метра природен газ и около 1,4 млрд. барела нефт - това според италианския енергиен гигант Eni се крие в находището Calao South край бреговете на Кот д"Ивоар в Гвинейския залив.

Това е второто най-голямо откритие на въглеводороди в историята на западноафриканската страна. Направено е при проучване на 5000 метра под морското дъно и при дълбочина на водата от 2200 метра.

Eni е в Кот д"Ивоар от 2015 г. и е водещ акционер в най-голямото находище на страната - Baleine, открито през 2021 г. и с начало на търговски добив две години по-късно. От него ежедневно се добиват над 62 хил. барела петрол и над 2,1 млн. куб м газ, като при следващата фаза на разработката се очаква повече от удвояване.

Нека не бързаме с оценките

По отношение на Calao South предстоят още изпитания, за да се направи оценка на производствения капацитет.

След подобно откритие често минават 7-8 години преди да започне реален добив - и то ако се потвърди неговият потенциал и се вземе окончателно инвестиционно решение. Това посочи пред Money.bg енергийният експерт Симеон Белорешки.

По думите му важните въпроси, които ще търсят своя отговор, са свързани както със състава и цената на потенциален добив, така и с политическите рискове - именно те при държавите в региона са "най-сложното нещо", подчерта той.