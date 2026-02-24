Продажбите на нови автомобили в Европейския съюз паднаха до най-ниското си ниво от пет месеца насам през януари, като регистрациите са намалели на годишна база на най-големите пазари в региона. Новите регистрации на леки коли в блока достигнаха общо 799 625 броя миналия месец, което е спад от 17,0% спрямо 963 319 през декември, според актуалните данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA).

На този фон България отчита един от най-големите спадове при регистрациите на нови леки коли в рамките на Европейския съюз, страната ни е втора по спад. Продажбите на нови леки коли на българския пазар се понижават с 19,4% до 3218 броя спрямо 3995 броя година по-рано. Единствената страна, която отчита по-голям спад в рамките на ЕС е Румъния, където регистрациите се свиват през януари с 33,5% до 7927 автомобила.

Това е най-ниското ниво от август насам и с 3,9% по-ниско от януари 2025 г., отбелязвайки първия годишен спад на месечните продажби от юни миналата година. Четирите най-големи автомобилни пазара в ЕС отбелязаха значителен спад на годишна база, като продажбите спаднаха с 6,6% в Германия и Франция, с 16,2% в Италия и с 33,8% в Испания.

Основната причина за слабия резултат е нарастващият отлив на търсенето на бензинови и дизелови коли, включително у нас.

Иначе, макар общите продажби спадат с двуцифрен темп през януари, България отчита засилен интерес към екологичните задвижвания. Регистрациите на BEV се увеличават със 17,4% до 182 броя спрямо 156 броя година по-рано. Продажбите на хибриди растат със 140% до 204 броя спрямо 85 броя за същия месец на 2025 година. По този показател България се нарежда на второ място по ръст в ЕС, изпреварвана единствено от Естония, където регистрациите на хибриди се увеличават със 158,3%.

Продажбите на плъгин хибриди на българския пазар растат с 15,4% до 45 броя спрямо 39 броя година по-рано. В същото време търсенето на нови бензинови коли се понижава с 25,8% до 2378 броя спрямо отчетените през януари 2025 година 3205 автомобила. Регистрациите на нови дизелови коли се свиват с 18,9% до 403 броя спрямо 497 броя година по-рано.

Електрическите автомобили представляват 19,3% от всички нови продажби в ЕС през януари, в сравнение с 14,9% предходната година, докато пазарният дял на хибридните електрически автомобили се увеличи до 38,6% от 34,9%. Plug-in хибридите също показаха силен растеж, като делът им на пазара се увеличи от 7,4% до 9,8%.

Междувременно разпространението на новите традиционни модели с двигатели с вътрешно горене продължи да намалява, като бензиновите автомобили представляват 22% от пазара, в сравнение с 29,5% миналата година, докато делът на дизеловите автомобили спадна от 10% до 8,1%.

"Хибридно-електрическите превозни средства са най-популярният избор на тип задвижване сред купувачите, като plug-in хибридите консолидират позицията си на пазара, подчертавайки значението на технологично неутралния път към декарбонизация", съобщават от ACEA.

От асоциацията, която публикува и данни за пазарите извън ЕС в Европа, съобщават още, че регистрациите във Великобритания също са намалели с 1,5% през месеца до 144 127, въпреки че все още са с 3,4% по-високи в сравнение с миналия януари.