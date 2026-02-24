Пенсионната система на Германия вече не търси "добро" решение, а просто се опитва да ограничи щетите. Това заявява финансовият експерт Бернд Рафелхюшен пред Focus.de. Той настоява за бързо повишаване на пенсионната възраст до 70 години, по-високи удръжки при ранно пенсиониране, както и за край на политиките, фаворизиращи по-възрастните избиратели за сметка на устойчивостта на системата.

По думите му дебатът за "пенсия на 70" идва със сериозно закъснение. Според него, ако още в началото на 90-те години Германия беше обвързала пенсионната възраст с продължителността на живота - както в Скандинавия, днес тя вече щеше да е около 69 години.

"Ако сме сериозни, това трябва да се въведе бързо, най-късно до 2030 г. Всичко след това ще има слаб ефект, защото почти всички представители на бейби бумърите (хората, родени между 1946 и 1964 г.) вече са в пенсия", предупреждава експертът.

Необходимо, но недостатъчно условие

Самото повишаване на възрастта обаче не е достатъчно. Рафелхюшен настоява за възстановяване и засилване на т. нар. фактор на устойчивост - механизъм, който трябва да държи вноските стабилни и да адаптира пенсиите към демографските реалности. Честото му замразяване по политически причини според него е една от големите грешки на последните години.

Източник: iStock

"Приятно решение вече няма", казва икономистът. Такова е имало преди 30 години. Днес вече остават само непопулярни мерки: по-бързо повишаване на пенсионната възраст, по-силен фактор на устойчивост и по-високи удръжки при ранно пенсиониране.

В момента те са 0,3% на месец, докато в скандинавските страни достигат 0,4-0,5%. По-реалистичните удръжки биха намалили стимулите за преждевременно излизане от пазара на труда.

Рафелхюшен е остро критичен към политиките, които едновременно субсидират ранното пенсиониране и после насърчават по-дългия трудов живот чрез данъчни стимули. Според него причината е проста - по-възрастните избиратели са мнозинство, което от десетилетия води до "клиентелистка политика" в тяхна полза.

Той отхвърля аргумента, че хората с тежък физически труд не могат да работят до 70 години. Който не е в състояние да работи по здравословни причини, и днес получава пенсия за инвалидност, независимо от възрастта, коментира финансистът. По-високият риск при физическите професии, според него, трябва да се компенсира чрез заплати и колективно договаряне, а не чрез пенсионната система.

Икономистът предупреждава и младите поколения, които залагат на по-кратък работен живот и повече свободно време. В миналото хората са работили около 45 години и са получавали пенсия средно 10 години. Днес средният пенсионер прекарва около 20 години в пенсия след едва 40 години труд.

"Това не е устойчиво в дългосрочен план", категоричен е той.