Всички говорят за безграничните възможности на изкуствения интелект, но технологичната революция се сблъсква с една много болезнена преграда. Оказва се, че най-умните алгоритми в света имат съвсем прозаичен проблем - липсва им памет.

Главният изпълнителен директор на Google DeepMind и един от основните архитекти на съвременния ИИ Демис Хасабис, направи откровено признание, че глобалният дефицит на чипове памет буквално "задушава" индустрията. В свое скорошно интервю за CNBC той използва термина "тясно гърло" (или choke point), за да опише как липсата на хардуер спъва пускането на нови услуги, както и мащабната изследователска дейност.

Канибализъм отвътре - приходи или иновации

Това, което прави коментара на Хасабис толкова показателен, е мащабът на кризата. Когато дори технологични гиганти като Google, разполагащи с бездънни бюджети за милиарди долари, изпитват затруднения, това е сигнал, че веригата на доставки е пред колапс под тежестта на потребителския интерес. А той само се увеличава с всеки изминал ден. Ситуацията принуждава лидерите в ИИ индустрията да вземат трудни, чисто бизнес решения всеки ден. Налага се оскъдният хардуер да бъде насочен към поддръжката на работещите продукти, които генерират приходи днес, или да бъде вложен в тежкото изискващо много ресурси обучение на следващото поколение модели.

Най-тревожното за бизнеса и инвеститорите е, че това хардуерно "задъхване" няма да изчезне магически. Ограниченията просто се местят по веригата. В по-ранен разговор за изданието Semafor, Хасабис очерта една доста динамична картина на дефицита. Според него в момента проблемът е в чиповете, но утре най-вероятно ще бъде нещо съвсем различно.

Три фабрики държат развитието

Острата липса на памет не е само логистичен проблем. Чиповете с висока пропускателна способност (HBM), които са абсолютният двигател за ИИ ускорителите, са в пъти по-сложни за създаване от стандартната памет. За всяка производствена единица фабриките трябва да пожертват около три единици конвенционална памет, признават директори от гиганта Micron. А проблемът се задълбочава допълнително, защото в целия свят има само три компании способни да произвеждат специфичния хардуер. Това са Micron, Samsung и SK Hynix. И трите вече са напълно разпродали производствения си капацитет за HBM чипове чак до края на тази година.

По време на отчета си в началото на февруари, Alphabet, компанията майка на Google, хвърли истинска бомба на Уолстрийт. Капиталовите разходи за 2026 г., според техни оценки, ще надхвърлят 170-185 милиарда долара. Това е почти двойно повече спрямо предходната година и смазва всички предварителни прогнози на анализаторите. Но парите на купуват време. Изпълнителният директор Сундар Пичай открито призна, че въпреки бясното разширяване на капацитета, компанията остава притисната от липса на доставки. Притисната е и от собствения си успех с ИИ асистентът Gemini, който вече гони 750 млн. активни потребители месечно.