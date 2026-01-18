Изкуственият интелект навлиза бързо в туристическата индустрия - от персонализирани маршрути до автоматични резервации на полети, хотели и преживявания. Но въпреки всички технологични иновации, много опитни пътешественици остават скептични към напълно автономното AI планиране, показва анализ на Travel Pulse.

Според него, докато по-голямата част от бизнеса е доволен от развитието на технологията, която може да спести разходи, все повече хора с богат туристически опит предпочитат да запазят контрола върху пътуванията си, вместо да разчитат изцяло на алгоритми.

Източник: iStock

На въпроса дали биха обмислили използването на Agentic AI за следващото си международно пътуване, само един от всеки петима (22%) е отговорил с "да". Мъжете (24%) са били по-отворени от жените (19%), а пътуващите от САЩ (23%) са били малко по-възприемчиви от пътуващите извън САЩ (20%).

Eето и ключовия извод - близо четирима от десет (40%) са казали, че не биха го използвали, а други 38% не са били сигурни.

"Пътуващите са любопитни, но предпазливи", коментира Дан Ричардс, главен изпълнителен директор на The Global Rescue Companies и член на Консултативния съвет за пътувания и туризъм в САЩ към Министерството на търговията.

"Те искат да разберат как тези нововъзникващи системи с изкуствен интелект вземат решения, преди да се чувстват комфортно да предадат контрола."

Само 18% от анкетираните са заявили, че са чували за Agentic AI преди проучването. Осведомеността е била малко по-висока сред мъжете (19%) и пътуващите извън САЩ (20%), отколкото сред жените (14%) и анкетираните от САЩ (17%).

На въпроса дали да се позволи на изкуствен интелект автоматично да презарежда прекъснати полети или хотели, приемането леко се увеличава - около 22% от анкетираните смятат, че биха се чувствали комфортно, докато приблизително 60% са против.

Засега единствената област, в която редовните пътешественици показват по-силно приемане към AI, са спестяванията на разходи, основани на изкуствен интелект.

Тоест, пътуващите може да приветстват инструменти с изкуствен интелект, които им спестяват пари, но все още не са готови да позволят на тези инструменти да вземат важни решения вместо тях.