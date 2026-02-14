Когато най-големите играчи в областта на изкуствения интелект в Китай се събраха на знакова среща в Пекин през януари, един въпрос беше в светлината на прожекторите: какви са шансовете китайска фирма за изкуствен интелект да изпревари американските лидери през следващите три до пет години? Отговорът на водещ учен в областта на изкуствения интелект, присъстващ на срещата, беше изненадващо директен:

"Под 20 процента", каза Джъстин Лин, технически ръководител на моделите Qwen AI на китайския технологичен гигант Alibaba, цитиран от CNN Business.

"И мисля, че 20 процента вече е много оптимистично."

Отрезвяващата оценка беше в ярък контраст с година на заглавия, празнуващи бума на китайския изкуствен интелект. Откакто малко известният стартъп DeepSeek шокира света с мощен модел на изкуствен интелект, за който твърди, че е изграден на част от цената на американските еквиваленти, китайските компании надминаха световните изтегляния на свободно достъпни за използване модели и набраха огромни суми при пазарните дебюти.

И все пак, въпреки фанфарите, някои водещи китайски разработчици на изкуствен интелект предупредиха, че Китай може да е изостанал още повече в разработването на гранични модели. Експертите посочват ограничения достъп до усъвършенствани чипове и ограничения капитал като продължаващи ограничения. Лин не беше сам.

Танг Джие, основател на един от видните китайски стартъпи за изкуствен интелект Z.ai, известен още като Zhipu, заяви, че разликата в производителността между китайските и американските модели "може би се разширява".

"В някои области може да се справяме доста добре, но също така трябва да признаем предизвикателствата и пропуските, с които все още се сблъскваме", каза той на същата среща в Пекин. Но тази оценка не означава, че китайската индустрия за изкуствен интелект е в застой.

Битката с американските конкуренти

Ограниченията в достъпа до високопроизводителни чипове и капитал, както и уникалната технологична екосистема на страната, подхранват различна стратегия от тази на САЩ - предоставяне на модели с изкуствен интелект за обществено ползване или с отворен код.

Стратегията, която Пекин и разработчиците виждат като начин за ускоряване на напредъка и конкуренция с американските конкуренти, помогна на китайските компании да постигнат забележителни печалби. Компаниите агресивно внедряват приложения с изкуствен интелект, базирани на тези модели, за реални приложения. Индустриите интегрират технологията в производството, електронната търговия и роботиката.

В телевизионно новогодишно обръщение китайският лидер Си Дзинпин приветства бързо развиващите се иновативни възможности на страната, цитирайки модели на изкуствен интелект, които "се надпреварват напред", и това, което той нарече "пробиви" в местните чипове, докато Пекин се стреми към технологична самостоятелност.

Източник: iStock

Например, Qwen изпревари Llama на Meta миналия септември като най-изтегления отворен модел в Hugging Face, основна платформа за модели и инструменти на изкуствен интелект. Дори американски фирми като Airbnb са го възприели, за да захранват обслужването на клиенти с изкуствен интелект.

Безпрецедентна вълна от листвания на китайски компании за изкуствен интелект се разгърна и в Хонконг. През януари стартиращите компании-еднорози Z.ai и MiniMax, и двата разработчици на конкурентни отворени модели, станаха публични, набирайки съответно 560 милиона и 620 милиона долара, като цените на акциите им скочиха рязко.

Глобалните технологични компании обръщат внимание на това. През декември Meta обяви, че ще придобие Manus, фирма за агенти за изкуствен интелект, основана в Китай и по-късно преместена в Сингапур. Въпреки че сделката задейства процеса на регулаторен преглед в Пекин - което повишава вероятността тя да бъде прекратена, тя е доказателство за напредъка в китайската технология за изкуствен интелект.

DeepSeek, която се очерта като пример за бума на китайския изкуствен интелект, след като пусна отворен модел преди година, който осигури почти водеща в индустрията производителност с много по-малко ресурси, също така се очаква да представи нов модел с подобрени възможности за кодиране по-късно този месец.

Гамбитът с отворен код

Ключов двигател на инерцията на китайския изкуствен интелект произтича от агресивното му възприемане на отворени модели, промяна, предизвикана от пробивния успех на DeepSeek. Оттогава китайските лаборатории за изкуствен интелект се включиха в тенденцията на отворения модел.

Преходът към отворени модели в Китай "драстично намали разходите за разработчиците и предприятията", каза Пое Джао, анализатор и основател на Hello China Tech, бюлетин, фокусиран върху технологичната индустрия на страната. "Доставчиците на облачни услуги като Alibaba използват отворени модели, за да стимулират приемането на облачни технологии, стартиращите компании използват отвореността, за да изградят бързо екосистеми за разработчици." Китайските фирми не са пионери в концепцията за отворени модели.

Meta беше една от големите технологични фирми, които се насочиха към отворения код със своя модел Llama в началото на 2023 г., въпреки че повечето американски гиганти до голяма степен избягват този подход, за да защитят интелектуалната си собственост. Бумът на отворените модели в Китай доведе до рязко увеличение на глобалното им използване от минималните 1,2% в края на 2024 г. до близо 30% миналата година, според проучване от края на 2025 г. на OpenRouter, пазар за модели с изкуствен интелект.

Само Alibaba например е пуснала над 400 отворени модела Qwen, което е довело до над един милиард изтегляния до началото на този месец, според компанията.

"Отвореният код до известна степен се е превърнал в индустриален консенсус в Китай", каза Лиан Джие Су, главен анализатор в Omdia, фирма за технологични изследвания. Стратегията не само намалява разходите, но и намалява излагането на китайските компании на геополитически рискове.

"Ако един ден цялата компания бъде санкционирана (от САЩ), тогава поне продуктите, базирани на нейните модели с отворен код, все още биха могли да се използват от други", каза Су. Зад стратегията стои и сурова икономическа реалност.

"Няма друг избор. Причината е, че китайският народ, както потребителите, така и предприятията, не плащат за софтуер", каза Джени Сяо, партньор в Leonis Capital, фирма за рисков капитал, фокусирана върху изкуствения интелект.

Но докато китайските модели царуват върховно в пространството на отворените модели, затворените модели, разработени от американски гиганти - включително GPT на OpenAI, Gemini на Google и Claude на Anthropic - продължават да доминират в общите показатели за производителност.

Затворените модели все още представляват приблизително 70% от общия брой изтегляния, според OpenRouter. Задните места остават Разликата в производителността между китайските и американските модели, макар и да не е огромна, продължава до голяма степен поради ограниченията върху изчислителната мощност и капитала.

"OpenAI, Anthropic и други американски компании влагат огромни изчисления в изследванията на следващото поколение, докато ние сме сравнително ограничени", казва Лин от Alibaba.

Източник: iStock

Контролът върху износа на Вашингтон е попречил на китайските компании да се сдобият с авангардни чипове, като Blackwell на Nvidia и наскоро пуснатата серия Rubin, както и с оборудването, необходимо за тяхното производство.

Обръщането към местни производители на чипове за по-малко напреднали полупроводници също не решава проблема за тези разработчици на модели с изкуствен интелект.

"Проблемът им е, че не могат да получат обема", каза Пол Триоло, експерт по Китай и технологии в консултантската фирма Albright Stonebridge, тъй като ограниченията на САЩ също възпрепятстват способността на китайските производители на чипове да мащабират производството.

И докато президентът на САЩ Доналд Тръмп одобри износа на чиповете H200 на Nvidia, две поколения след Rubin, Китай все още не е дал официално зелена светлина за вноса им.

Триоло смята, че това поставя Пекин в трудна ситуация, тъй като той претегля краткосрочната нужда от усъвършенствани чипове спрямо стремежа си към самостоятелност. DeepSeek, Alibaba и други китайски технологични гиганти ByteDance и Tencent получиха условни одобрения от Пекин за закупуване на определено количество H200, съобщи Reuters миналия месец, позовавайки се на анонимни източници.

За разлика от американските стартиращи компании, които могат да наберат няколко кръга финансиране с рисков капитал, китайските компании за изкуствен интелект са изправени пред по-слаба инвеститорска база и нарастващ натиск да демонстрират бързо търговска жизнеспособност. Това принуждава компании като Z.ai и Minimax да се публизират, преди американските си конкуренти.

"Много от тези китайски компании се опитват да се измъкнат възможно най-скоро, защото харчат много пари, а излизането на публичния пазар е най-лесният начин да направят това", кавза Сяо от Leonis Capital.

Към предизвикателството се добавя и вътрешният пазар на Китай, който е по-малък и често изисква сериозна персонализация, което затруднява разработчиците на модели с изкуствен интелект да реализират печалба, добави тя.

Стратегия за излизане на върха

Въпреки това експертите предупреждават да не се подценяват дългосрочните перспективи на Китай. Китайските компании са се отличили с бързото внедряване на приложения, насочени към потребителите, и интегрирането на изкуствен интелект в индустриалната употреба, казва Дипика Гири, ръководител на изследванията на изкуствения интелект в компанията за пазарни проучвания IDC.

Дори с ограниченията в китайските модели на изкуствен интелект, технологията "става все по-повсеместна", каза тя.

"Може да не е най-добрият (модел), достъпен в световен мащаб, но въпреки това се интегрира, така че индустриализацията на изкуствения интелект напредва изключително бързо."

Пекин също така постави приложението на изкуствения интелект във фокус, като представи миналия месец план за действие за задълбочаване на използването на изкуствен интелект в производството, част от национална стратегия за модернизиране на индустриалния сектор.

От отворени модели до приложения в реалния свят, Китай показа, че ограниченията не са го спрели да набира скорост. Яо Шуню, бивш изследовател на OpenAI, който наскоро се присъедини към Tencent като главен учен по изкуствен интелект, заяви, че Китай многократно е демонстрирал способността си "много бързо да настигне или възпроизведе" западните технологични разработки и в някои области "да продължи да го прави дори по-добре".

В изказванията си на същата среща на върха с Тан и Лин в Пекин той посочи мощния производствен сектор на страната и производството на електрически превозни средства като примери. За Яо обаче по-голямото предизвикателство пред Китай, който се стреми да изпревари САЩ, е на културно ниво: недостиг на хора, склонни да поемат рискове, въпреки изобилието от таланти от най-високо ниво.

"Можем ли всъщност да водим създаването на нови парадигми? Мисля, че това е, в известен смисъл, единственият ключов проблем, който Китай все още трябва да реши", казва той.