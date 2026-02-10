Гръцките власти подготвят нова схема за финансиране на стойност 150 милиона евро, насочена към малки и средни предприятия, внедряващи изкуствен интелект и модерните технологии. Това обяви министърът на развитието Такис ​​Теодорикакос в интервю за местната за телевизия Action24.

"Изкуственият интелект се развива с бързи темпове и променя облика на икономиката, трудовите отношения, образованието и научните изследвания", коментира министърът.

Според властите финансирането може да помогне за по-продуктивна гръцка икономика, като ще направи Гърция по-ефективна държава. Гръцкото правителство е решено да даде приоритет на индустрията, новите технологии и иновациите, за да се превърне в регионален и европейски технологичен лидер.

Източник: iStock

България изпреварва Гърция по нови иновативни бизнеси

Както Money.bg писа наскоро, към момента България изпреварва Гърция като по-надеждна среда за създаване на иновативни бизнеси. Това става ясно от актуалните данни на индекса за бизнес среда на StartupBlink Innovators за 2026-а година.

Прави впечатление, че Гърция се класира много по-ниско от страните, традиционно считани за приятелски настроени и надеждни за създаване на иновативни бизнеси, но също и от съседни страни, като България и Румъния, които предлагат по-добра среда за международен растеж, съобщи местното издание Ekathomerini.

Страната се класира на 33-то място от 125 страни в света в индекса за бизнес среда на StartupBlink Innovators за 2026 г., с общ резултат от 67 621 точки, оставяйки зад себе си страни като Унгария (34-то), Испания (39-то), Бразилия (42-ро) и Италия (43-то). България заема 18-а позиция.