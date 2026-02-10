Икономиката на Грузия през 2026 г. се очаква да нарасне с 6-7%, което е по-високо от официалната прогноза, използвана за бюджетни цели, заяви премиерът на страната Ираклий Кобахидзе.

"Икономическата прогноза за тази година е окуражаваща и вярваме, че ще надминем първоначалната прогноза от 5% ръст. Надяваме се, че икономическият растеж ще бъде поне в диапазона 6-7%, което е доста реалистично, особено в "светлината" на предприетите мерки срещу корупцията. Мисля, че това би трябвало да окаже значително влияние и върху темпа на икономически растеж", каза Кобахидзе по телевизионния канал Imedi. Той добави, че "в началото на миналата година имаше кампания, вещаеща колапс на икономиката, която се провали".

"Икономическият растеж е един от най-големите приоритети на Грузия и е логично критиците на страната да преследват обратната цел - те искат икономиката да отслабне, защото виждат в това своя шанс за власт. Ако икономиката отслабне, социалната ситуация в страната се влошава и при такива условия те имат по-голям шанс да постигнат мечтаната промяна на властта, което те искат още от 2020 г. Така че имаме противоположни интереси с тях", заяви Кобахидзе.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Грузия през 2025 г., нарасна с впечатляващите 7,5%. Като преди това, показателят имаше още по-забележителни стойности на растеж: с 9,5% през 2024 г., със 7,8% през 2023 г. и с 10,4% - през 2022 г.

Министерство на финансите на Грузия за бюджетни цели прогнозира 5% увеличение на БВП на страната през 2026 година.

Основните международни финансови институции очакват БВП на страната да нарасне с 5-5,5% тази година. Така, според прогнозата на Световната банка, икономиката на страната може да нарасне с 5,5% тази година, МВФ очаква растеж от 5,3%.

ЕБВР и Европейската комисия прогнозират 5% ръст на БВП на страната за 2026 г., а ООН - 5,4%.

Агенциите за кредитен рейтинг Fitch и S&P прогнозират растеж на БВП на Грузия от 5,3-5,4%.