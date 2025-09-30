Азиатската банка за развитие (АБР) повиши прогнозата си за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на Грузия през 2025 г. до 7%. Освен това, финансовата институция потвърди прогнозата си за забавяне спрямо настоящия темп на грузинската икономика през следващата година, до 5%.

Това става ясно от актуализирания доклад за развитието на икономиките на страните от Азия, Asian Development Outlook, пише Финмаркет. През април АБР повиши прогнозата си за икономическия растеж на Грузия тази година от 5,5%, на 6%. Населението, както и площта на постсъветската република с излаз на Черно море, са около половината на нашите.

Прогнозата в доклада за инфлацията в Грузия за тази година и за 2026 г. остава съответно на ниво 4% и 3,5%.

При това прогнозата на грузинското правителство за икономическия растеж през 2025 г. не е чак толкова оптимистична и е за 6%, като такава прогноза е заложена в държавния бюджет за тази година. Междувременно от правителството многократно е коментирано, че се очаква ръстът на БВП на страната за тази година да надхвърли прогнозата в бюджета.

Миналата седмица Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) повиши прогнозата си за растежа на БВП на Грузия през тази година от 6% на 7%. А в началото на юни, Международният валутен фонд (МВФ) също повиши прогнозата си за растежа на БВП на страната през тази година - от 6% на 7,3%, т.е. досега това е най-високата прогноза за икономическия ръст на малката бивша съветска република.

Някои други прогнози за икономическия растеж на Грузия за 2025 г. не са чак толкова високи и са между 5,3% и 5,8%. Според прогнозата на ООН, икономическият растеж на Грузия ще бъде 5,4% тази година, Европейската комисия очаква нарастване на показателя от 5,8%, Световната банка - от 5,5%, а агенцията за кредитен рейтинг Fitch - от 5,3%.

През първото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на Грузия е нараснал с 9,3% на годишна база, съобщи Националната статистическа служба на страната през май.

Годишният ръст на БВП за февруари беше 7,7% и 11,1% - за януари. За сравнение, за четвъртото тримесечие на миналата година беше отчетен годишен икономически растеж от 8,4%.

В доклада се посочва, че през март двигатели на икономическия растеж на страната са: информационните и комуникационните дейности, професионалните, научните и техническите дейности, финансовите и застрахователните дейности, транспортът и строителството. Спад е регистриран в преработващата промишленост.

Министерството на икономиката на Грузия на свой ред съобщи, че "високият икономически растеж през март се дължи на положителните тенденции във външната търговия и туризма". Така, през март в годишно изражение износът е нараснал с 8,2%. А за първото тримесечие приходите от туризъм са се увеличили с 2,3% на годишна база.

Ако погледнем ръста на БВП на Грузия за предходните 3 години, той също е доста висок, особено що се отнася спрямо този на повечето европейски страни. През 2024 г. икономическият растеж на Грузия беше 9,5%, през 2023 г. - 7,8%, а през 2022 г. - 10,4%.

Сравнено със страните от Черноморския регион, предварителните данни сочат, че най-малката от тях, Грузия, за тази година ще има най-висок икономически ръст.

Прогнози за ръста на БВП за 2025 г. на другите държави с излаз на Черно море (без Украйна), като данните са приблизителни и подлежат на корекции: България - 2,6%, Румъния - под 2%, Турция - 4-4,5%, Русия - 1,6%.