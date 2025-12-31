Летящите коли и роботите вече не принадлежат единствено на научната фантастика, а влизат в новините и, в някои части на света, са дори сред хората. Докато въображението се разгръща в прогнозите за десет години напред в бъдещето, тези за другата година остават доста предпазливи.

От Visual Capitalist разглеждат над 2000 прогнози и анализи на експерти от репортажи, интервюта, статии и подкасти, за да разберат какви са най-очакваните промени през 2026 година, като намерят пресечените точки между тях.

Как ще еволюира изкуственият интелект

Именно това е най-обсъжданата тема във всички разгледани анализи в "Консенсус за прогнозите". Докато предходните години се обсъждаха ползите и внедряването му, то през тази експертите ще наблюдават интеграцията му, превръщането му от инструмент в партньор и последиците от него.

Deloitte прогнозира, че до края на 2026 г. около 75% от компаниите може да инвестират в AI агенти, а Microsoft - че маркетингов екип от трима души може да стартира глобална кампания за дни, като изкуственият интелект обработва данните и генерира съдържание.

Източник: iStock

Колкото до програмирането - очаква се софтуерните и интернет компании да отбележат над 20 пъти увеличение на приходите от генеративен изкуствен интелект през следващите три години.

Всичко това обаче ще доведе до негативни последици за работниците в някои професии. "Вярвам, че изкуственият интелект ще създаде много нови работни места с течение на времето, но ще има забавяне между това и бързото им унищожаване в момента. Наскоро завършилите гимназия и колеж, както и работниците над 50 години, които не могат или не искат да се адаптират, ще бъдат най-силно засегнати", смята Джон Чембърс - главен изпълнителен директор на JC2 Ventures.

Експертите очакват тази година изкуственият интелект на навлезе по-сериозно както в производството, така и в сферата на киберсигурността.

Цената на златото

Анализаторите предвиждат цената на златото да продължи да се увеличава и през идната година. Morgan Stanley очаква да достигне 4500 долара за унция, което е около 9% ръст спрямо сегашните нива. През 2025 г. благородният метал е отбелязал над 50 исторически максимума и може да отчете четвъртата си най-силна годишна доходност от 1971 г. насам.

Източник: iStock

Причините за повишаването на стойността му включват и покупки от централните банки, хеджиране от страна на инвеститори и опасения относно фискалната устойчивост.

Икономически растеж

Международният валутен фонд прогнозира глобален растеж от 3,2% през 2025 г. и 3,1% през 2026 г. - под средното ниво от 3,7% преди пандемията. Подобни стойности предвиждат и други доклади. Предвижда се растежът да се забави, инфлацията да продължи постепенното си понижаване, а централните банки да облекчават политиката си неагресивно.

Източник: iStock

"ЕЦБ, изправена пред инфлация под целевите стойности и бавен растеж, може да намали лихвите повече, отколкото пазарите оценяват в момента", се споменава още в доклада.

Засега единствената голяма централна банка на развитите пазари, която потенциално може да повиши лихвата (като достигне 0,75% до декември), е тази на Япония.

Геополитически фактори

Митата, които президентът Доналд Тръмп наложи на голяма част от основните страни, с които САЩ има пазарни отношения, им носят близо 300 милиарда долара приходи годишно. Така ефективната тарифна ставка достигна пик от 12,1% - най-високата от 1934 г. насам.

Според Обединената банка на Швейцария (UBS) в началото на 2026 г. ставките ще повлияят на цените в САЩ, а от второто тримесечие нататък се очаква засилване на растежа. Междувременно веригите за доставки се диверсифицират, а Тръмп използва тарифите като инструмент за икономически лост, смятат експертите.

Докато САЩ се отдръпва, Китай сключвайки търговски споразумения, за да се отличи като надежден партньор. Анализаторите смятат, че азиатската страна се насочва към доминация в производството и износа.

Източник: iStock

В резултат на това, Morgan Stanley очаква реалният БВП на Китай да се увеличи с 5% през 2026 г., като основен катализатор отново ще е предварително осигурената държавна подкрепа. Не се изключва обаче засилване на тарифните битки заради свръхпроизводство и наводни световните пазари.

Други прогнози

В доклада си "Консенсус за прогнозите" Visual Capitalist отбелязва, че разходите за отбрана ще продължат да се увеличават, докато ерозията на реда, установен от правила, ще продължава. Провокациите в "сивата зона" - в Северна Европа, Южнокитайско море и Арктика, от страна на Русия и Китай ще продължат, като напрежението ще се пренесе и в киберпространството.

Едновременно с това, темата за изграждането на центрове за данни отново ще е на дневен ред.

По отношение на климата - анализаторите смятат, че целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий от прединдустриалната епоха ще отпадне като приоритет на управляващите. Вместо това погледите ще се насочат към Космоса.

Източник: iStock

Прогнозите на експертите за 2026 година са предпазливо оптимистични, но и обхванати от несигурност. Според тях годината ще е благоприятна за рискови активи. Очаква се политическият фон също да е необичайно подходящ с фискални стимули, продължаващо (макар и по-бавно) облекчаване на паричната политика и дерегулация.

Анализаторите от Economist обаче предупреждават, че политиките на Тръмп и действащите войни ще продължават да подклаждат несигурността в световната икономика.