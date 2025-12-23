Докато Съединените щати и Европа се сблъскаха с политически турбуленции и икономическа несигурност, възникващите пазари изненадващо постигнаха най-добрите си резултати от 2009 година насам. За първи път от 2017 г. акциите от развиващите се страни надминаха американските аналози, а оптимизмът на инвеститорите достигна рекордни нива.

В началото - малко теория. Говорим за икономики, които се намират в преход между развиващи се и развити държави - те растат бързо, отварят се към глобалните капитали и модернизират институциите си, но все още носят по-висок риск и волатилност.

Типични примери са Индия, Бразилия, Мексико, Индонезия, Южна Африка и Турция. Често към тях се добавят и по-малки, но динамични икономики като Виетнам или Филипините, които привличат инвеститорски интерес заради ускореното си развитие.

Фундаментална промяна в глобалните инвестиционни потоци

Според Bloomberg, 2025 година отбеляза най-силния приток на капитал във всички видове ценни книжа от възникващите пазари от 2009 година насам. Американските борсово търгувани фондове, фокусирани върху акции от развиващи се пазари, са привлекли близо 31 милиарда долара през годината.

Фондовете за дълг от възникващи пазари привлякоха над 60 милиарда долара - макар това да идва след изтичане на 142 милиарда долара през предходните три години.

"2025 беше точка на пречупване. Въпросът преди година беше дали възникващите пазари изобщо са подходящи за инвестиране, но вече не получаваме такива запитвания.", заяви Сами Сузуки, ръководител на акции от възникващи пазари в AllianceBernstein.

Индексът MSCI за акции от възникващи пазари се повиши с 28,5% през годината, а местният дълг в местна валута донесе около 18% възвръщаемост. Разликата между доходността на облигациите от възникващи пазари и американските държавни облигации се свиха до най-ниското ниво от 11 години.

Политиката, която промени играта

Години на болезнени фискални избори и централни банкери, които взеха правилните решения, превърнаха някогашните рискови страни в стабилни алтернативи на фона на политически и икономически облаци в САЩ и Европа.

"Има много попътни ветрове, които можем да пренесем от тази година в следващата, особено заради това колко чудесно и славно беше представянето", каза Елина Теодоракопулу, управляващ директор в Manulife Investment Management, подчертавайки "комбинация от добри политики и добър късмет".

"Ройтерс" отбелязва значителни промени на ниво отделни страни. Турция премина към ортодоксална икономическа политика средата на 2023 година. Нигерия премахна субсидиите и девалвира найрата. Египет продължи реформите, подкрепени от МВФ. Гана, Замбия и Шри Ланка преживяха фалити, но получиха повишаване на кредитния си рейтинг.

"Те са способни да издържат на по-големи удари. Техните икономики са на по-здрава основа", каза Джулия Пелегрини от Allianz Global Investors.

Новите "сигурни убежища"

Завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом донесе типа несигурност, която обикновено кара инвеститорите да бягат към традиционни сигурни убежища като американски държавни облигации или долара.

Вместо това хаотичните американски митнически политики и атаките на Тръмп срещу ръководството на Федералния резерв обърнаха сценария, правейки възникващите пазари да изглеждат по-стабилни.

Докато Фед попадна под атака, централните банки на възникващите пазари демонстрираха независимост и солидно вземане на решения.

"Когато става въпрос за монетарна политика, доверието вероятно е толкова високо, колкото някога е било при възникващите пазари", каза Шарл дьо Кенсонас, ръководител на дълг от възникващи пазари в M&G. "Те намалиха лихвите, всъщност преди Фед, но не са намалили прекалено много, което помогна на валутите да останат доста устойчиви."

Благоразумната монетарна политика помогна на валутите на възникващите пазари да надминат очакванията, докато доларът отслабна с 8% през годината. Това беше силен двигател на инвеститорския интерес към местен дългов дълг в различни развиващи се пазари.

Оптимизъм, който крие рискове

Най-големият риск остава САЩ. Ако страната влезе в рецесия, оттеглянето на капитала би наранило възникващите пазари. Ако Фед повиши лихвите, това може да укрепи долара и да попречи на силата на местните валути.

Но дори това не е риск с мащабите на този от преди години. "Фундаментално, възникващите пазари са много по-малко чувствителни икономически към САЩ, отколкото някога са били", заяви Кенсонас.

Ако нещо безпокои анализаторите, това е възторженият оптимизъм. Проучването на HSBC за настроенията към възникващите пазари, публикувано през декември, установи, че песимистичните възгледи за перспективите на възникващите пазари са изчезнали напълно, като нетното настроение е на рекордно ниво - най-високото в историята на проучването.

Дейвид Хаунер, ръководител на стратегията за глобални възникващи пазари с фиксиран доход в BofA Global Research, каза че не е срещнал нито един клиент, който да е негативно настроен към възникващите пазари, въпреки че е говорил с над 100 през последните седмици.

"Всички са конструктивни, така че това може да бъде негативен сигнал", каза Хаунер, добавяйки: "Историята сочи, че трябва да сте предпазливи, когато всички се съгласяват за посоката на пазара."

Прогнози за 2026-а

Въпреки предупрежденията, банки като JPMorgan Chase и Morgan Stanley се присъединиха към оптимистичния хор, прогнозирайки че възникващите пазари ще се възползват от слабостта на долара и инвестиционния взрив в изкуствения интелект. JPMorgan прогнозира до 50 милиарда долара приток във фондове за дълг от възникващи пазари следващата година.

"Една от нашите най-добри идеи все още е да се придържаме към местния дълг от възникващи пазари", каза Боб Микеле, глобален ръководител на фиксирания доход в JPMorgan Asset Management. BofA очаква облигациите в твърда валута от възникващи пазари да повторят двуцифрената си възвръщаемост от тази година.

Инвеститорите казват, че трудните избори, които много правителства на възникващи пазари направиха, се отплатиха и проправиха пътя за сила през 2026 година. Пелегрини от Allianz смята, че инвеститорите би могло отново да постигнат двуцифрени печалби.

Дори несигурността около избори в Унгария, Бразилия и Колумбия, която често кара инвеститорите да нервничат, вместо това изглежда като възможност за някои.

"След това идващите потенциални малки политически промени... всъщност са потенциални пазарни движения, които биха генерирали възможности за нас", каза Пелегрини.

Въпросът сега е дали възникващите пазари могат да издържат на промени в политиката на долара и Фед, и дали предпазливите инвеститори ще се убедят, че наистина е в ход структурно преразпределение на капитала.