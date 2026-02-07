Макар животът на средностатистическия българин и милиардера да се различава в известна степен, голяма част от притесненията им за световния пазар се припокриват. За да откроят рисковете, които в най-голяма степен притесняват богатите, от Обединена банка на Швейцария (UBS) провеждат своето ежегодно проучване сред близо 90 милиардери от САЩ, Европа, Сингапур и Хонг Конг, и обединяват резултатите в доклада "Амбициите на милиардерите 2025".

Предвид факта, че 924 от милиардерите - близо една трета от общия им брой в световен мащаб - са американци, не е изненада, че 66% от респондентите посочват, че митата са това, което ги притеснява най-силно. Това е най-популярният отговор и сред живеещите в Азия.

Веднага след тях - с 63% - на второ място е класиран рискът от голям геополитически проблем. Предвид военните конфликти в Украйна и Газа и риска от търговска война, високият процент на посочилите този отговор не е изненада.

Рискът от инфлация притеснява 44% от анкетираните милиардери. Според прогнозите на Европейската централна банка общата инфлация в световен мащаб ще намалява плавно, като през 2026 година се очаква да стигне 2,9%. Въпреки това, натискът от наложените от САЩ мита може да окаже негативно въздействие на планирания резултат.

Източник: iStock Images

Тридесет и четири процента от милиардерите посочват като рисков фактор опасността от дългова криза. Още през 2024 година икономистите алармираха за възможността от такава, когато глобалният дълг достигна рекордните 307,4 трилиона долара. Оттогава сумата продължава да расте с рекордни темпове, основно в резултат на популистки политики.

Еднакъв процент (около 28) се притесняват от увеличаване на данъците и рецесия. Анализ на J. P. Morgan показа, че рискът от глобална рецесия през 2025 г. достига 60%. Като основни фактори за прогнозите тогава бяха посочени инфлацията, геополитическите конфликти, митата и намалената покупателна способност на потребителите.

Източник: envato

Деветнадесет процента се тревожат от по-високи лихвени проценти, което ще повлияе на разходите за обслужване на кредити, икономическия растеж, риска от фалити, потреблението и инвестициите. Същият брой хора се притеснява от нарушения във веригата на доставки, включително на информационни и комуникационни технологии.

На десето място с 16% се нарежда рискът от криза на финансовите пазари. Както Money.bg писа по-рано, ако пазарите започнат да подозират, че Централната банка изостава от инфлацията или се поддава на политически натиск, корекцията може да бъде рязка. Експертите не изключват сътресения и в технологичния сектор, породени от нови нормативи и санкции, както и в този на криптовалутите.

На следващо място се нареждат притесненията относно опасността от технологични смущения. Нарушения в киберсигурността са ежедневни, показват изявления на ЕК, затова органът подготвя нов пакет мерки за укрепване на устойчивостта и способностите на специалистите от ЕС в областта.

Източник: iStock

Едва 14% от респондентите се притесняват от изменения в климата. Нови анализи на експертите обаче показват, че климатичните промени могат да доведат до сериозни финансови сътресения, а справянето с тях ще бъде значително по-трудно, отколкото с всяка икономическата криза. Поради тази причина те алармират бизнеса и управляващите да инвестират повече усилия в справянето с този проблем.

С под 10% в списъка влизат притесненията от по-високи разходи за енергия и нова световна здравна криза. Едва 1% смятат дефлацията за опасност. Също толкова посочват, че не изпитват никакви притеснения относно световния пазар през 2026 година.

Въпреки рисковете, Световната банка прогнозира ръст от 2,6% на световния БВП през 2026 година, а Международният валутен фонд - 3,3%.