Общото богатство във финансово изражение на най-богатите бизнесмени в Русия през 2025 г. се е увеличило с 32,8 милиарда долара, според индекса на милиардерите (Billionaires Index), изготвен от Bloomberg. Към 2 януари 2026 г., общо 20 руснаци попадат в "класацията" на милиардерите на Bloomberg.

Индексът на милиардерите на Bloomberg се изчислява въз основа на цените на акциите на компаниите, в които милиардерите притежават дялове. Цялата класация включва общо 500 най-богати хора в света.

Според класацията, най-голямо увеличение на богатството си през 2025 г. в сравнение с другите руски свръхбогати бизнесмени, е реализирал Алишер Усманов, основател на холдинга USM. Неговото състояние от януари до декември 2025 г. е нараснало с 6,04 милиарда долара, достигайки общо 19,3 милиарда долара.

На второ място в класацията е Искандер Махмудов, основателят на Уралската минно-металургична компания, чието състояние се е увеличило за година с 4,75 милиарда долара, достигайки 7,88 милиарда долара. Оказва се, че спрямо имотното си състояние в края на 2024 г., за изтеклата 2025 г. той е удвоил богатството си, т.е. относителният ръст на забогатяване при него е най-голям.

На трето място по размер на увеличение на богатството през 2025 г. е милиардерът Павел Дуров, съосновател на Telegram, като е спечелил за година 3,38 милиарда долара,с което състоянието му достига 14,4 милиарда долара.

Според изчисленията на Bloomberg, сенаторът от Дагестан, бизнесменът Сюлейман Керимов, през 2025 година е станал по-богат с 3,35 милиарда долара, като текущото му състояние е 10,4 милиарда долара.

Малко по-малък ръст на богатството през 2025 г. показаха председателят на Съвета на директорите на "Континентална хокейна лига" Генадий Тимченко, както и председателят на Съвета на директорите на групата компании "Ренова" Виктор Векселберг, състоянието на които нарасна съответно с 3,29 милиарда долара (до 14,3 милиарда долара) и с 3,27 милиарда долара (до 10,6 милиарда долара).

Финансовото състояние на основния собственик на "Северстал", Алексей Мордашов през 2025 г. се увеличи с 3,02 милиарда долара до общо 26,3 милиарда долара. Фактически той е най-богатият от включените в Billionaires Index за Русия, независимо че увеличението на богатството му през 2025 г. е наполовина на това на водещия тази класация.

А Михаил Прохоров ("Онексим") стана по-богат за година с 1,7 милиарда долара, до общо 16,6 милиарда долара.

Следващият в списъка на най-много забогатели руски милерадери през 2025 г. е съсобственикът на "Новатек" Леонид Михелсон, чието състояние нарасна с 1,35 милиарда долара до 23,7 милиарда долара. А бившият собственик на футболен клуб "Челси" Роман Абрамович, стана по-богат с 1,19 милиарда долара, достигайки общо финансово състояние от 8,1 милиарда долара.

