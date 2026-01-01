Пазарът на недвижими имоти определено е един от най-динамичните пазари в световен мащаб. България не е изключение и всички го видяхме през годините. Безспорно една от най-необичайните за сектора беше предхождащата еврозоната 2025-а.

Българският пазар на недвижими имоти отбеляза необичаен ръст, движен от инфлация, покачване на доходите и чуждестранен интерес, като цените на жилищата продължават да растат по-бързо от заплатите, показват годишните данни.

Обобщено - 2025 г. беше поредна ударна година за жилищния пазар, като цените ускориха своя растеж, връщайки го до нивата от периода на висока инфлация. Годината завърши с нарастване на цените с между 15 и 25% в различните градове на страната, като за София и Варна ръстовете са сред най-високите.

Само през третото тримесечие на годината са били въведени в експлоатация още 1392 блока и къщи с общо 6478 жилища, става ясно от данните на Националният статистически институт. В периода юли-септември са издадени разрешителни за строеж на 2292 сгради с 13 541 жилища в тях (1 475 933 кв. м разгъната застроена площ). Броят на планираните нови домове е 46.9% по-голям в сравнение с година по-рано.

Доходите също продължиха да нарастват, макар и малко по-бавно от цените на имотите, поддържайки сравнително стабилна достъпността на имотите, а банките допълнително подкрепиха тази достъпност с непроменени лихви по жилищните кредити и поредна година на кредитна експанзия и ръст от около 30% на отпуснатите кредити, съобщават от Bulgarian Properties.

Източник: iStock

Според пазарната динамика годината може да бъде разделена на две. Първите месеци на 2025 преминаха под знака на висока активност - сделки се сключваха бързо, купувачите търсеха имоти във всички сегменти, а страхът да не се изпусне моментът, водеше до ударно търсене на имоти на практика в цялата страна.

Според анализ, изготвен от SORENDA Real Estate и публикуван в Money.bg в началото на декември, именно комбинацията от силно търсене, ограничено качествено предлагане и натрупани отложени решения прави текущия ръст логичен, макар и трудно устойчив в дълъг хоризонт.

Пазарът на недвижими имоти през 2025 г. в България, и особено в София, може да се опише като особен и като отрезвяващ, но с локални прегрявания на отделни места. Това заяви за Money.bg Момчил Кръстев, който е партньор и брокер в агенция "Примо Плюс".

"Ако погледнем към статистиката, тя сочи, че още през първото и второто тримесечие на 2025-а година имахме около 10% ръст спрямо предходната година. Мога смело да заявя, че това е придружено и с около 10% ръст за това полугодие спрямо миналата година", коментира брокерът.

Според брокера, след влизането на страната ни в еврозоната пазарът ще се успокои в известна степен. Това означава, че отново ще наблюдаваме ръст на цените, но той ще бъде по-умерен и ще бъде все по-свързан с качеството на предлаганите имоти.

Момчил Кръстев прогнозира, че 2026-а ще бъде година на един по-умерен пазар, на който ще се наблюдава спад на сделките спрямо тази година. Колкото до цените догодина, ако има ръст, то той ще е свързан с инфлационните процеси.