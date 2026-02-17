Русия стана основен партньор на Казахстан през 2025 г. по размер на вноса там, достигайки почти 30% от всички стоки, внесени в бившата съветска република. Посочените данни за вноса са предоставени от Бюрото за национална статистика на Казахстан за периода януари-декември 2025 г., съобщи ТАСС.

На второ място, с по-малко само с почти процент, се нарежда вносът от Китай (29,2%) в Казахстан. Следващите 4 държави най-големи доставчици на стоки за Казахстан, са с далеч по-малък дял в общия внос на страната, а те са: Германия (4,8%), Република Корея (3,5%), Съединените щати (3,3%) и Франция (2,4%).

От друга страна, според статистическите данни, основните държави, където Казахстан изнася свои стоки, са: Италия (19,8%), Китай (19,2%), Русия (10,3%), Нидерландия (7,6%), Турция (4,9%) и Узбекистан (4,5%). Което означава, че почти половината от износа на страната е само към три държави, при това на първо място е страна от ЕС.

Що се отнася до търговията в рамките на Евразийския икономически съюз, Русия също така запази статута си на водеща страна по търговски оборот с Казахстан. Според статистическите данни, Русия е с най-голям дял от общата външна търговия на Казахстан с държавите-членки на организацията, представлявайки 88,6% от товарооборота на Казахстан. Делът на другите държави от организацията при търговията с Казахстан е: Киргизстан - 7,3%, Беларус - 3,9% и Армения - 0,2%.