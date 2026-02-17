Германският крупен оператор за контейнерни превози Hapag-Lloyd AG води преговори за придобиване на израелския си конкурент Zim Integrated Shipping Services.

Според съобщението на Hapag-Lloyd, страните вече са напреднали в преговорите, но все още не са сключени обвързващи споразумения.

Всяка сделка ще изисква одобрение от акционерите и регулаторните органи на Zim, се отбелязва в изявлението.

Hapag-Lloyd даде изявление в отговор на предварителни неофициални съобщения, че страните вече са близо до сделка, след няколко месеца преговори. По данни на Bloomberg, позовавайки се на свои източници, страните биха могли да обявят официално сделката още този месец.

Пазарната капитализация на израелската Zim Integrated Shipping Services, чийто акции се търгуват на Нюйоркската фондова борса, е около 2,7 милиарда долара.

Израелското издание Calcalist обаче съобщава, че Hapag-Lloyd може да заплати за Zim повече от 3,5 милиарда долара.

Ще припомним, че преди около две години, Hapag-Lloyd откри два нови офиса в България със специализирани екипи, готови да обслужват своите клиенти в пристанищния град Варна и в столицата София.

България е атрактивен пазар за растеж за Hapag-Lloyd и заема стратегическа позиция в Югоизточна Европа, се казваше в съобщение на компанията тогава. Hapag-Lloyd оперира с три посещения седмично, свързвайки българските пристанища Бургас и Варна с ключови места в Близкия изток, САЩ, и такива в рамките на Европа и Азия. Освен това от България страните от Централна и Източна Европа се покриват чрез паневропейския коридор Рейн-Дунав, като се използват камиони и влакове.