Иран частично и временно затвори Ормузкият проток, един от най-важните петролни коридори в света, съобщиха държавните медии в Техеран. Мярката съвпада с провеждането на ядрени преговори между Иран и САЩ в Женева, посредничени от Оман, предаде Ройтерс.

По данни на иранската страна части от протока са били затворени за няколко часа от "съображения за сигурност", докато Корпусът на гвардейците на ислямската революция провежда военни учения в района. Протокът е ключова артерия за световния енергиен пазар - през него преминава около 1/5 от глобалните морски доставки на петрол.

Новината идва на фона на изострена реторика между двете страни. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "смяна на режима" в Техеран би била най-доброто развитие. Върховният лидер на Иран Али Хаменей отвърна, че всеки опит за сваляне на властта в страната ще се провали.

В Женева в разговорите участват американският пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи. По думите на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей са обсъждани както ядрените въпроси, така и евентуално облекчаване на санкциите. Той подчерта, че преговорите са сложни и между страните липсва доверие, но Техеран е готов да ги продължи.

Иран нееднократно е предупреждавал, че може да ограничи корабоплаването през Ормузкия проток, ако бъде подложен на военен натиск. Подобен ход би имал сериозни последици за световните петролни пазари, макар че според представители на корабособствениците временното затваряне сега вероятно ще доведе само до ограничени забавяния, без мащабни прекъсвания.