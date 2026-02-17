Едно от големите предприятия във Врачанска област затваря врати. MD Elektornik, която произвежда кабели за нуждите на автомобилната индустрия, прекратява дейността си в областния град, съобщават местни медии.

Стотици ще останат без работа.

"Пазарната обстановка в сектора на автомобилната индустрия в Европа представя много трудности пред бизнеса на МД Електроник. Намалените обеми на продажбите, необходимостта от намаляване на разходите и конкуренцията в сферата, както и промени в търсенето от страна на клиентите, водят до нуждата МД Електроник да измени структурата на своята производствена дейност в Европа", се посочва в официалната информация от компанията, разпратена на работниците и цитирана от портала "Враца Днес".

Врачанският завод на създадената в Германия през 1974 г. MD Elektronik е нов - производството започна през 2020 г. с обещания голямата инвестиция да се съчетае с трайно присъствие.

Приходите на българския бизнес са над 79 млн. лева за 2024 г. Работещите в края на 2025-а са били близо 650, но според местни медии засегнатите от затварянето към момента са 571.

BulNews цитира работещи в предприятието, според които в последните месеци атмосферата в завода била напрегната, а съкращенията - ежедневие. Още през декември миналата година над 180 души са били освободени. Служителите твърдят, че ръководството се е опитвало да потуши напрежението, но междувременно са се демонтирали различни машини.

Сега вече е ясно, че предприятието ще довърши текущите си проекти, след което няма да се поемат нови поръчки и ще се организира приключването на производствената дейност. Накрая във Враца заети ще останат само няколко души, ангажирани с охраната.

Намиращите се в София ИТ Хъб и Глобален Екип на MD Elektronik ще продължат дейността си, става ясно от информацията.

Money.bg направи опит да се свърже с компанията, но позвъняванията ни на телефона на завода във Враца останаха без отговор.

Това е пореден тежък удар по пазара на труда във Враца. Откритият през 2022 г. завод на "Теклас" също затвори врати - докато регионът се възстановяваше от решението на "СЕ Борднетце - България" да преустанови дейност в Мездра.

Само преди няколко години изглеждаше, че Северозапдът се е излекувал от тежката травма на деиндустриализацията след затварянето на соц гиганти като "Химко" - на тяхно място идваха нови инвеститори и производства.

Сега те си тръгват на фона на проблемите на европейската автомобилна промишленост.