Още една фабрика от автомобилната индустрия прекратява дейността си в Румъния. Американската компания Aptiv, един от най-големите работодатели в западната част на северната ни съседка, ще затвори производственото си предприятие в град Инеу до края на декември. Производството ще бъде преместено в държава извън Европейския съюз, съобщават местните власти, цитирани от Agerpres.

От най-голям работодател в региона до нула

Калин Абрудан, кмет на Инеу, потвърди, че решението е окончателно. Според него заводът е намалявал постепенно производствената си дейност през последните години и вече не е рентабилно да поддържа големите си площи при намаления брой служители.

"За съжаление, производството в Инеу ще се премести извън Европейския съюз. Разбирам, че вече не е рентабилно да се поддържа халето с броя на служителите, които все още са там, защото се плаща много висок наем. Aptiv беше най-големият работодател в района, с между 800 и 1000 служители през последната година", коментира Абрудан.

По думите му малка част от персонала ще остане за няколко месеца, за да участва в демонтирането и преместването на оборудването.

Надежда за нов инвеститор

Затварянето на фабриката ще има сериозни последици за местния бюджет, тъй като Aptiv е бил основен източник на приходи за общината.

"Като най-голям работодател, компанията беше и най-големият фактор в бюджета на Инеу. Надяваме се обаче да компенсираме тази загуба, като привлечем нови инвеститори", добави още кметът. От общината са в напреднали разговори, включително с фирма, която планира да открие завод за електронни компоненти и да създаде около 500 работни места в рамките на година, разкри той.

План за съкратените

Директорът на Агенцията по заетостта в окръга потвърди, че макар засега да няма официално уведомление за колективни съкращения, институцията се подготвя да подпомогне работниците.

"Проведохме разговори с местните власти. В зависимост от търсенето на работна ръка ще се опитаме да реинтегрираме съкратените служители, а при нужда ще организираме курсове за професионална преквалификация", посочи той.

Служители на фабриката споделят, че вече са били уведомени за спирането на производството и ще получат няколко заплати като компенсация.

Тенденция в сектора

Закриването на завода в Инеу идва няколко месеца след друго голямо съкращение в региона. През юни Astra Rail Industries, собственост на американската Greenbrier, затвори фабриката си в Арад и освободи 699 от общо 777 служители.

От компанията тогава обясниха, че решението е резултат от нарастващи оперативни разходи, логистични ограничения и остаряла инфраструктура. Производствените операции бяха прехвърлени към заводите й в Каракал и Дробета-Турну Северин.

Американската компания Aptiv е със седалище в Дъблин и произвежда автомобилни компоненти и технологии за автономни превозни средства. Тя е наследник на Delphi Automotive, разделена през 2017 г. на 2 - Aptiv и Delphi Technologies. Това не е първият случай, в който компанията се оттегля от Румъния. През 2018 г. Delphi Packard затвори фабриката си в град Молдова Ноуа, където работеха близо 700 души.