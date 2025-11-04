Украинският милиардер Ринат Ахметов продължава да засилва позициите си в румънската металургия. Групата Metinvest, която той контролира чрез холдинга System Capital Management, е информирала Европейската комисия за намерението си да придобие ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) Iași S.A., показва документ, публикуван в Брюксел.

"След предварителното разглеждане Комисията установява, че нотифицираната сделка може да попадне в обхвата на Регламента за сливанията. Окончателното решение предстои", се посочва в документа, цитиран от Apix.ro.

ArcelorMittal Tubular Products Iași, известна в миналото като Mittal Steel Iași и Tepro Iași, е металургично предприятие, специализирано в производството на заварени стоманени тръби. Мажоритарен собственик е ArcelorMittal Tubular Products Holding BV, част от световната група ArcelorMittal, с дял от 81,47%, а SIF Moldova (SIF2) държи около 15%.

Metinvest, регистрирана в Нидерландия, е сред най-големите интегрирани компании в добива и металургията, с активи в Украйна, Европа и САЩ. Компанията има дългогодишен опит в производството на тръбни изделия - дейност, която преди войната се извършваше в завода "Иличи" в Мариупол.

Както Money.bg вече писа, през октомври Metinvest вече влезе в полезрението на медиите с желанието си да придобие Liberty Galați - най-големия стоманодобивен завод в Румъния. За предприятието, което е под превантивно споразумение заради дългове в размер на около €1 милиард, интерес прояви и румънският предприемач Доринел Умбрареску, известен като "краля на асфалта".

По данни на Ziarul Financiar, общо 4 компании са подали оферти за Liberty Galați. Две от тях - Metinvest и UMB Group - целят пълно придобиване, докато германската Steel Mont и турската Kayseri Metal Center предлагат модел на ишлеме с външно финансиране.

Ахметов вече има присъствие в Румъния чрез DTEK Renewables International, която управлява соларни и вятърни паркове с обща мощност над 170 MW и планове да достигне 1 GW до 2028 г.