Окръжният съд в Амстердам блокира активите на оператора на газопровода "Турски поток" South Stream Transport (SST) по искане на "ДТЕК Кримэнерго", която принадлежи на най-богатия украински милиардер Ринат Ахметов, пише "Ведомости".

Преди анексирането на Крим от Русия през 2014 година, ДТЕК беше най-големият акционер в "Кримэнерго" с дял от 57,49%. През 2015 година обаче държавният съвет на републиката национализира компанията. През 2017-а в Крим беше създадена едноименна структура, на която бяха предадени всички енергийни мрежи на полуострова. Украинската компания от своя страна премести юридическия си адрес от Симферопол в Киев.

През ноември 2023 година Постоянната палата на Арбитражния съд в Хага задължи Русия да изплати на компанията на Ахметов обезщетение за загуби от експроприацията на активите в Крим в размер на 207,8 милиона долара, плюс лихви и разходи за арбитража.

Москва обжалва решението в Апелативния съд в Хага, като разглеждането на делото продължава.

През юли тази година обаче, по заявление на ДТЕК, Окръжният съд в Амстердам наложи обезпечителни мерки върху активите на SST по сметки в нидерландската банка ABN Amro Bank, за да гарантира изпълнението на нейните искания към Русия съгласно решението на хагския арбитраж.

Също през юли Окръжният съд в Хага блокира в опростена процедура 50-процентния дял на структура на "Газпром" за търсене и придобиване на нефтогазови активи в приятелски страни - "Газпром интернешънъл лимитед", в нидерландската Wintershall Noordzee, една от най-големите газодобивни компании, опериращи в морски шелф на западноевропейската страна.

Наред с ДТЕК, съдебно блокиране на активи на "Газпром" в Нидерландия през 2025 година постигнаха още три украински компании, които загубиха активи: УК "Славутич-инвест", селскостопанската "Жнива" и занимаващата се с добив на гранит "Автодоркомплект".

SST първоначално беше създадена в Нидерландия като съвместна компания за изграждане на морския участък на газопровода "Южен поток" през акваторията на Черно море от Краснодарския край до бреговете на България. През декември 2014 година "Газпром" изкупи 50% от акциите от чуждестранните партньори.

Днес "Турски поток" е единственият експортен маршрут за руски тръбопроводен газ към Европа.