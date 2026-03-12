Чешкото правителство подготвя нова емисия държавни облигации за населението, с която ще финансира част от големия бюджетен дефицит за тази година. Финансовото министерство в Прага планира първите т. нар. "облигации на републиката" да бъдат пуснати още през юни, като минималната сума за покупка ще бъде 1000 чешки крони (около €40).

Бюджетът на Чехия за 2026 г. е в последен етап на одобрение и предвижда дефицит от 310 млрд. крони (около €12,4 милиарда). Това е разликата между приходите и разходите, която държавата трябва да покрие чрез нов дълг, включително чрез заемане на средства директно от гражданите.

Източник: vlada.gov.cz Алена Шилерова

Министърът на финансите Алена Шилерова заяви пред местни медии, че новата емисия ще запази утвърденото име "Облигации на републиката". Първият транш се очаква преди лятото, а вторият - в края на годината.

По думите й облигациите ще могат да се купуват в диапазон от 1000 до 3 млн. крони (€40-120 000), като ще бъдат предложени няколко различни вида книжа с различен матуритет. Конкретните условия и доходността ще зависят от нивото на основната лихва на Чешката национална банка, която предстои да вземе ново решение през март.

Подобна схема вече беше използвана в Чехия в периода 2018-2022 г., когато чрез облигации за населението държавата привлече близо 80 млрд. крони (около €3,2 милиарда). Част от тях бяха т. нар. антиинфлационни облигации, чиято доходност беше обвързана с ръста на потребителските цени. Заради високата инфлация през последните години те се оказаха по-скъпи за бюджета от очакваното.

Голям дефицит и ограничени промени по бюджета

Предложеният бюджет с дефицит от 310 млрд. крони (€12,4 милиарда) вече е на финалната права в парламента, като преди третото четене могат да се правят само ограничени прехвърляния на средства между отделните ведомства. Депутатите са внесли предложения за промени за над 100 млрд. крони (около €4 милиарда), но се очаква да бъдат одобрени само малка част от тях.

Сред планираните корекции са допълнителни средства за спорт, хуманитарни програми и някои социални дейности, но общият размер на дефицита няма да бъде намален.

Шилерова призна, че не е доволна от толкова голям недостиг, но защити проекта като "реалистичен и честен". По думите й приоритет в разходите са цените на енергията, заплатите в държавната администрация и социалните плащания. Разходите по обслужване на държавния дълг също растат и тази година за първи път ще надхвърлят 100 млрд. крони (около €4 милиарда), което е една от причините правителството да търси допълнително финансиране.

Новата емисия облигации за населението е част от стратегията на Прага да диверсифицира източниците си на финансиране. В България идеята за първично предлагане на ДЦК на индивидуални инвеститори беше широко обсъждана в края на 2025-а, но към момента няма финално решение.