Чешкото правителство подготвя нова емисия държавни облигации за населението, с която ще финансира част от големия бюджетен дефицит за тази година. Финансовото министерство в Прага планира първите т. нар. "облигации на републиката" да бъдат пуснати още през юни, като минималната сума за покупка ще бъде 1000 чешки крони (около €40).

Бюджетът на Чехия за 2026 г. е в последен етап на одобрение и предвижда дефицит от 310 млрд. крони (около €12,4 милиарда). Това е разликата между приходите и разходите, която държавата трябва да покрие чрез нов дълг, включително чрез заемане на средства директно от гражданите.

Алена Шилерова

Министърът на финансите Алена Шилерова заяви пред местни медии, че новата емисия ще запази утвърденото име "Облигации на републиката". Първият транш се очаква преди лятото, а вторият - в края на годината.

По думите й облигациите ще могат да се купуват в диапазон от 1000 до 3 млн. крони (€40-120 000), като ще бъдат предложени няколко различни вида книжа с различен матуритет. Конкретните условия и доходността ще зависят от нивото на основната лихва на Чешката национална банка, която предстои да вземе ново решение през март.

Подобна схема вече беше използвана в Чехия в периода 2018-2022 г., когато чрез облигации за населението държавата привлече близо 80 млрд. крони (около €3,2 милиарда). Част от тях бяха т. нар. антиинфлационни облигации, чиято доходност беше обвързана с ръста на потребителските цени. Заради високата инфлация през последните години те се оказаха по-скъпи за бюджета от очакваното.

Голям дефицит и ограничени промени по бюджета

Предложеният бюджет с дефицит от 310 млрд. крони (€12,4 милиарда) вече е на финалната права в парламента, като преди третото четене могат да се правят само ограничени прехвърляния на средства между отделните ведомства. Депутатите са внесли предложения за промени за над 100 млрд. крони (около €4 милиарда), но се очаква да бъдат одобрени само малка част от тях.

Сред планираните корекции са допълнителни средства за спорт, хуманитарни програми и някои социални дейности, но общият размер на дефицита няма да бъде намален.

Шилерова призна, че не е доволна от толкова голям недостиг, но защити проекта като "реалистичен и честен". По думите й приоритет в разходите са цените на енергията, заплатите в държавната администрация и социалните плащания. Разходите по обслужване на държавния дълг също растат и тази година за първи път ще надхвърлят 100 млрд. крони (около €4 милиарда), което е една от причините правителството да търси допълнително финансиране.

Новата емисия облигации за населението е част от стратегията на Прага да диверсифицира източниците си на финансиране. В България идеята за първично предлагане на ДЦК на индивидуални инвеститори беше широко обсъждана в края на 2025-а, но към момента няма финално решение.

