Чехия преживява безпрецедентен ръст на предприемаческата активност сред чуждестранните граждани. А основният двигател на този процес, оказва се, са... украинците. Данни на Dun & Bradstreet показват, че през последната година делът на мигрантите сред новорегистрираните самонаети лица е достигнал 30%, или над 26 000 души - исторически максимум за страната.

Само през 2025 г. чешките власти са регистрирали 15 181 украински еднолични търговци. За сравнение, броят на новите предприемачи сред други националности остава значително по-нисък - 3156 словаци, 779 руснаци и 616 виетнамци. В по-широк план делът на чужденците сред всички еднолични търговци в Чехия вече се доближава до 10% и продължава да расте.

Според Катержина Клосова, ръководител на чешкото подразделение на Dun & Bradstreet, ключът към този процес е демографският профил на страната. По думите й в Чехия живеят около 1 милиона чуждестранни граждани, което представлява приблизително 1/10 от населението. За много от тях регистрацията като самонаето лице е най-бързият и ефективен начин за навлизане на пазара на труда и за икономическа интеграция.

Украинците - безспорен лидер

В абсолютни стойности украинците са безспорният лидер сред чуждестранните предприемачи. Към момента над 73 000 украински граждани притежават търговски лиценз в Чехия. Експертите обясняват рязкото увеличение през последните четири години с миграционните вълни, предизвикани от войната в Украйна.

На второ място са словаците с близо 33 000 предприемачи (16,76% от всички чуждестранни самонаети), следвани плътно от виетнамската общност с над 31 000 души (16,06%). Трите групи заедно формират повече от 70% от всички чуждестранни еднолични търговци в страната.

Данните разкриват и ясно изразена секторна специализация. Украинските предприемачи са концентрирани основно в строителството и преработващата промишленост. Виетнамците традиционно доминират в търговията, докато словаците показват най-диверсифициран профил - от строителство и услуги до ИТ, индустриална преработка и търговска дейност.

Именно секторната концентрация при украинците обаче поражда и въпросителни. Анализатори отбелязват, че силното им присъствие в строителството и производството може да е индикатор за разпространението на т.нар. Schwarzsystem - практика, при която формално самонаети лица реално работят като наемни служители, заобикаляйки трудовото законодателство.

Паралелно с това расте и общият брой на самонаетите в страната. По данни на ČSSZ към края на 2025 г. в Чехия са действали 692 402 основни еднолични търговци. Това е с около 11 000 повече на годишна база. Още по-висок е ръстът при хората, които комбинират предприемачество с основна работа - 486 112 души, или с 13 000 повече спрямо предходната година. Това е най-високото ниво, регистрирано от създаването на съвременната чешка държава, коментират анализатори.