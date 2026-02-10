Индексът на промишленото производство у нас през декември 2025 г. в сравнение с декември 2024 г. (т.е. на годишна база) има намаление с 6.7%, показват календарно изгладените данните на Националния статистически институт (НСИ).

Годишни изменения

На годишна база, спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е регистриран в добивната промишленост - с 22.3%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.1%, както и при преработващата промишленост - с 1.4%.

В преработващата промишленост спад спрямо декември 2024 г. се наблюдава при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон, и производството на превозни средства, без автомобили - с по 15.8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 12.7%, и производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 12.3%.

Съществен годишен ръст е отчетен при производството на електрически съоръжения - с 60.3%, както и при производството на тютюневи изделия - с 36.2%.

През декември 2025 г. в сравнение с ноември (т.е. на месечна база), индексът на промишленото производство у нас се повишава с 0.3%, показват предварителните и сезонно изгладени данни на НСИ.

Месечни изменения

По-конкретно, през декември 2025 г. спрямо ноември 2025 г., е отчетен ръст при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 30.5%, както и в преработващата промишленост - с 0.7%.

Докато в добивната промишленост обаче се наблюдава внушителен месечен спад - с 14%.

По-конкретно при преработващата промишленост е регистрирано повишение при производството на: тютюневи изделия - с 21%, електрически съоръжения - с 19.1%, некласифицирано другаде - с 14.8%, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 14.6%.

Спад е отчетен при производството на: лекарствени вещества и продукти - с 12.7% и основни метали - с 12.4%.