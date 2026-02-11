Цените и наемите на жилища в Атина продължават да растат. На този фон достъпът до централните квартали става все по-ограничен за местните домакинства, показват последните данни за пазара на недвижими имоти.

Според анализ на гръцката мрежа E-Real Estate Network, средната цена на жилище в Атина към началото на 2026 г. е около 2 450 € на кв. м. В престижни райони като Колонаки, Вулиагмени и Глифада цените надхвърлят 3 000-7 400 €/кв. м. Средният наем за двустаен апартамент се движи между €770 и 960, като за ново строителство и топ локации цените често са още по-високи.

Данни на гръцкия аналитичен институт diaNEOsis показват, че над 60% от наемателите в столицата отделят повече от 40% от доходите си за жилище.

Ръстът на цените на имотите в Атина през последните години е значителен. От 2019 до 2024 г., след кризата с дълговете, наемите за 2-спални апартаменти са се увеличили с над 50%. За сравнение, в други европейски столици като Мадрид и Париж ръстът е от порядъка на съответно 26% и 14%. За същия период средните доходи на гърците са нараснали само с около 27%, което поставя домакинствата под значителен финансов натиск, посочва E-Real Estate Network.

Доклад на Small Enterprise Institute (IME) показва, че 6 от 10 домакинства в Гърция не успяват да покрият месечните си разходи с доходите си, а икономическите затруднения вече засягат и средната класа. Според IME, голяма част от населението е принудено да намали разходите си за отопление, развлечение или хранене извън дома

Разбира се, недостигът на жилища също влияе на пазара. Според Piraeus Bank в големите гръцки градове липсват около 180 000 жилища за продажба или наем. Допълнително, програмата за "златни визи" и краткосрочните наеми за туристи от средата на 2010-те години са изтеглили около 20 000 имота от пазара за дългосрочно ползване и още 150 000 са се превърнали в краткосрочни туристически наеми.

В резултат собствеността на жилище в Атина е спаднала под 70% през 2024 г., най-ниската стойност от 2009 г. насам. Това показва, че дори сред средната класа възможността за придобиване на собствено жилище е сериозно ограничена, а наемът се превръща в дългосрочен финансов ангажимент.

Какво се случва у нас?

София демонстрира сходни тенденции, макар и на по-ниски нива. Засега. Данните на българския портал Imoti.net, които money.bg публикува наскоро, показват, че средната цена на двустаен апартамент в столицата към началото на 2026 г. е около 2 250-2 350 € на кв. м, а средният наем за жилище с 1 или 2 спални в добър квартал вече варира между €600 и 650. За домакинство със среден доход (и 2 заплати), наемът отнема категорично над 20% от чистия месечен приход.

Тенденциите показват, че столицата ни започва да следва модела на Атина: ръстът на наемите надхвърля темпото на увеличение на доходите, достъпността на жилищата за средностатистическото домакинство намалява, а на пазара се увеличава присъствието на инвеститори и чуждестранни купувачи.

Младите семейства и наемателите често избират да продължат да наемат жилище, вместо да купуват с ипотечен кредит, докато инвеститорите внимателно смятат дали доходността от наем покрива ипотеката, данъците и поддръжката на имота.

Анализатори са категорични, че цените на имотите и наемите в София ще продължат да растат през следващите години. Очакванията са темпът да е по-умерен и с фокус върху по-добрите жилища и квартали - още един модел, който вече е утвърден в съседна Гърция.