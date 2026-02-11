За първи път в последните 10 години община Козлодуй изпреварва Челопеч по средна заплата и вече е номер 1 у нас с 1971 евро. Това показват данни за 2024 г., публикувани от института за пазарна икономика в рамките на проекта "265 истории за икономика".

Челопеч остава на второ място с 1860 евро, а на трето място е Столична община с 1650 евро.

Традиционно Козлодуй и Челопеч се откъсват много напред в тези класации заради наличието на големи работодатели, плащащи високи заплати - АЕЦ "Козлодуй" и "Дънди Прешъс Металс".

Близо 70% от наетите в общината работят в обществения сектор, като тук влизат и служителите на електроцентралата. "Символично, в период на тежки дискусии за заплащането в публичния сектор, община с голямо държавно предприятие излиза на първо място по заплати в страната.", отбелязват от ИПИ.

Раднево и Гълъбово - общини с големи тецове, същото са в Топ 10.

От ИПИ отбелязват, че най-високата средна заплата у нас не само доближава 2000 евро, но и отчита ръст от близо 50% в периода след пандемията.

С изключение на София, където делът на IT е над 25%, останалите общини от Топ 10 са също силно индустриализирани - като Пирдоп, Раднево, Девня или Панагюрище.

Има обаче и общини, където средната заплата е в пъти по-ниска. В Грамада край Видин говорим за едва 620 евро на месец, в Бобошево (обл. Кюстендил) - 624 евро, в Сухиндол - 627 евро.

Даже при областните центрове има такива като Кюстендил със 780 евро средна заплата или Хасково и Видин с по 830-835 евро.

"Столицата осигурява работа на над 1/3 от всички наети в България и изпреварва чувствително другите големи икономически центрове по ниво на възнагражденията. Общините Варна (1128 евро) и Пловдив (1058 евро) се нареждат съответно на 14-то и 22-ро място в класацията.", посочват авторите на изследването.

В тези общини ръстът на заплатите след пандемията достига 70%, а като цяло в рамките на изследваната година в 229 от 260 общини възнагражденията са се увеличили с над 10 на сто, а почти навсякъде е над темпа на инфлацията и така покупателната способност расте.