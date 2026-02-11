Ватиканската банка официално обяви, че стартира два индекса за "богоугодни" акции - един в САЩ и друг в еврозоната. Според твърденията те са съставени от акции, които спазват "католическите принципи". А това, че единият фондов индекс е предназначен за еврозоната означава, че в него могат да участват и български граждани.

Инициативата е създадена в партньорство с компанията за финансови услуги Morningstar и представлява необичайна връзка между Ватикана и финансовия сектор, съобщава Reuters. Според данни Morningstar, водещите участници в новия американски индекс са Meta Platforms и Amazon, докато за европейския показател това са ASML Holding и Deutsche Telekom.

Ватиканската банка е официално известна като Институт за религиозни дела (IOR) и тези нови индекси са обозначени като Morningstar IOR US Catholic Principles и Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles. Всеки от въпросните индекси съдържа 50 компании със средна и голяма капитализация, кред които големи технологични компании и големи финансови фирми.

За тях Банката на Ватикана твърди, че са "съвместими с католическите учения по въпроси, свързани с живота, социалната отговорност и опазването на околната среда".

Измерителите Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index и Morningstar IOR US Catholic Principles Index са "предназначени да служат като референция за католически инвестиции по света", се посочва в изявление на Института за религиозни дейности, цитирано от Bloomberg.

Индексите на Ватиканската банка ще се окажат изправени пред вече наложена конкуренция за парите на католическите инвеститори. Борсово търгуван фонд на доставчика Global X с активи за над 1 милиард щатски долара следи движението на индекса S&P 500 Catholic Values Index, който бе пуснат през 2015 година и изключва акции, които не отговарят на насоките на Конференцията на католическите епископи на САЩ.

Нейните членове включват Nvidia и Apple. Борсово търгуваният фонд нарасна с 16% миналата година, което е приблизително в синхрон с S&P 500.