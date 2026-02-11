Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи амбициозна визия за укрепване на икономическата независимост и конкурентоспособност на ЕС в изказване пред Европейския парламент. В центъра на предложенията ѝ стои завършването на единния пазар до края на 2028 г., включително окончателното изграждане на енергийния съюз, съобщават световните агенции.

Фон дер Лайен отправи остра критика към европейските финансови системи, която определи като "фрагментация в екстремна форма". Докато в САЩ функционира една финансова система с основен център и ограничен брой допълнителни, в ЕС съществуват 27 различни системи и над 300 търговски платформи.

"Нашите компании се нуждаят от капитал точно сега", подчерта тя, призовавайки за създаване на "един голям, дълбок и ликвиден капиталов пазар".

За улесняване на бизнеса председателят на Комисията представи концепцията EU Inc. - режим с унифицирани правила, позволяващ регистрация на дружество изцяло онлайн за 48 часа. Предвижда се и допълнителна финансова подкрепа за малки и стартиращи предприятия.

Фон дер Лайен обяви, че през март ще предложи на лидерите на ЕС съвместна пътна карта с ясен график за конкретни стъпки към задълбочаване на единния пазар.

В енергийната сфера акцентът е върху изграждането на интерконектори между държавите членки. Комисията подготвя пакет за европейските мрежи, целящ създаване на "енергийни магистрали". Председателят на ЕК посочи значителната разлика в цените - електроенергията от газ струва над 100 евро за мегаватчас, докато от слънчева енергия - около 34 евро, а от ядрена - до 60 евро.

По отношение на индустриалната политика тя заяви, че "в стратегически сектори да се предпочита европейското е необходим инструмент", но предупреди срещу механичното му прилагане. Подходът трябва да бъде прецизно калибриран след секторен анализ.

В геополитически план фон дер Лайен подчерта необходимостта Европа да гарантира независимостта си чрез разширяване на вътрешното производство и задълбочаване на търговията с надеждни партньори. Тя посочи споразуменията с Меркосур, Индия, Швейцария и Мексико, като съобщи, че предстоят още такива с Австралия, Тайланд, Филипините и Обединените арабски емирства.

Анализът на напредъка по препоръките от доклада на Марио Драги показва постепенна консолидация - 15,1% от препоръките са напълно изпълнени, 23,8% - частично, а 61,1% остават в процес. Иначе казано, ЕС изгражда инфраструктура за действие, но все още не е преминал към системна структурна трансформация.