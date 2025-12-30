Активният пазар на недвижими имоти в България поставя все повече хора пред дилема - какво да правят със средствата след продажба на жилище. За част от продавачите директната покупка на нов имот не е опция, а държането на пари в депозит не носи търсената доходност. Именно тук на преден план излизат инвестициите в имоти чрез капиталовия пазар.

По думите на Наталия Петрова, изпълнителен директор на "Конкорд Асет Мениджмънт" АД, фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, дават възможност за участие на този пазар без необходимост от директна покупка, кредит или поемане на всички рискове, свързани с конкретно жилище.

Реални имоти, но през борсата

Инвестициите в недвижимости чрез фондове се осъществяват основно чрез акции на дружества със специална инвестиционна цел. Тези дружества влагат средствата си в различни типове активи - офис сгради, търговски площи, логистични бази, земеделска земя - и реализират приходи от наеми или продажби.

"Когато тези дружества реализират печалба, те по закон са задължени да разпределят 90% от нея под формата на дивидент", обяснява Петрова. Именно тези дивиденти формират част от доходността за инвеститорите във фондовете, които от своя страна получават дивидента в брутен размер, без облагане с данък.

Съществената разлика спрямо директната покупка на апартамент е диверсификацията. Вместо да вложи значителна сума в един конкретен имот, инвеститорът участва в портфейл от множество компании и активи.

"По този начин рискът не е концентриран в един имот, на едно място или при един наемател. Портфейлът следва общия тренд на пазара на недвижими имоти, но е значително по-добре разпределен", посочва експертът.

Допълнително предимство е ликвидността. Докато продажбата на физически имот може да отнеме месеци или дори години, дяловете във фонд могат да бъдат обратно изкупени в рамките на няколко работни дни след подаване на поръчка.

Фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, попадат в категорията на акционните фондове и носят по-висок риск в сравнение с облигационните. Те са по-волатилни и подлежат на колебания, характерни за капиталовите пазари. В замяна обаче предлагат потенциал за по-висока доходност в дългосрочен план.

"Това не са продукти, в които е разумно да се инвестира целият наличен капитал. Те са част от по-широка стратегия, съобразена с рисковия профил и инвестиционния хоризонт на инвеститора", подчертава Петрова.

От имоти към енергетика и инфраструктура

Освен фондовете, фокусирани върху недвижими имоти, "Конкорд Асет Мениджмънт" развива и други финансови линии - включително секторни фондове в области като енергетиката, както и алтернативни инвестиционни фондове, насочени към инфраструктурни и "зелени" проекти. Те са предназначени основно за професионални инвеститори и предполагат по-дълъг инвестиционен хоризонт.

Общото между всички продукти е, че дават достъп до реални икономически активи - имоти, енергийни проекти, инфраструктура - без необходимост от директно управление и с участието на професионални фонд мениджъри.

Вижте целия разговор във видеото!