Инвестиционният потенциал на пазара на недвижими имоти в Лондон е в застой, което поражда опасения за хората, които са разчитали на нарастващите цени на жилищата като крайъгълен камък на тяхното финансово планиране. За това предупреждава Rathbones - водеща група за управление на богатство и активи в Обединеното кралство.

Скорошен анализ на Hamptons установява, че през 2025 г. 14,8% от собствениците на жилища в Лондон са продали имотите си за по-малко, отколкото са платили за него първоначално, изпреварвайки Североизтока, който оглавяваше класацията през 2024 г.

Саймън Башорун, ръководител на отдела за съвети в частния офис на Rathbone, казва, че това трябва да звъни на тревога за тези, които разчитат на имоти за доходи или бъдещо планиране.

"Имотите в Лондон вече не са крайъгълният камък с нисък риск при планирането на богатството, както го приемат много богати семейства, и тези, чието имущество е част от портфолиото им, трябва да обърнат внимание на това в бъдеще", казва експертът.

Забавянето на пазара излага на показ три уязвимости за тези, които разчитат твърде много на недвижимите имоти: риск от концентрация, неликвидност и нарастваща политическа и данъчна тежест.

"Въпреки че имотите все още могат да играят роля, използването на първокласни лондонски жилища или покупки с цел отдаване под наем като гръбнак на планове за пенсиониране или имоти е все по-несигурно. Данъчната среда се промени съществено: по-високите такси за гербов налог, новият данък върху имения и нарастващите разговори за добавки към общинския данък с висока стойност - всичко това намалява възвръщаемостта."

И за разлика от диверсифицираните инвестиционни портфейли, жилищните имоти обикновено не разполагат с ефективни от данъчна гледна точка облекчения, най-вече бизнес облекчения, което означава, че имуществото се влива направо в изчислението на данъка върху наследството.

А заради замразените прагове, семействата, разчитащи на собствено жилище, в някои случаи рискуват да бъдат принудени да продадат имота си, просто за да покрият задълженията си. И има голям шанс тяхната искана цена да не е никак близо до това, на което някога са се надявали.

"Добавете към това практическите ограничения - бавни процеси на продажба, променливи оценки и намаляваща жизнеспособност на наема - и рисковете се увеличават."

Според експертите по-интелигентният подход е гаранцията, че собствеността е само една част един от балансиран план. Глобалните, ликвидни портфейли и структурираните данъчно ефективни инструменти предлагат повече гъвкавост, по-плавни резултати от наследяването и по-добра защита срещу променящо се регулиране.