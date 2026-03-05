През далечната вече 2006 година Kaufland отваря първия си магазин у нас. Той се намира в Пловдив. 20 години по-късно в София, на специално събитие по повод рождения ден на превърналата се в една от най-големите вериги у нас, от компанията обявиха, че добавената стойност на ритейлъра за българската икономика през тези две десетилетия възлиза на €13,7 милиарда.

Източник: Kaufland България

Данните от финансовия доклад на ритейлъра, показват още, че за 20 години присъствие на българския пазар Kaufland е изплатил над €1 милиард данъци и такси и близо €1 милиард заплати.

Към днешна дата директният икономически принос на Kaufland възлиза на €2,2 милиарда годишно, а когато се отчете и ефектът върху доставчици, партньори и заетостта, общото въздействие върху икономиката надхвърля €4 милиарда.

Източник: Kaufland България

"Всяко работно място в Kaufland България поддържа 6 други и така сумарно за реализация на бизнеса ни се поддържат близо 50 000 работни места. За 20 години, освен, че се превърнахме в един от най-големите частни работодатели в страната, ние генерираме социално-икономически отпечатък в размер на повече от 1% от годишния брутен вътрешен продукт на държавата за една година", заяви по време на събитието изпълнителният директор на "Kaufland България" Иван Чернев.

Данните показват още, че общият брой служители на Kaufland е нараснал с над 360%, достигайки близо 8801 души през 2025 г. Паралелно с това компанията поддържа устойчив фокус върху равните възможности, като делът на жените мениджъри се запазва устойчиво през годините в размер на над 50%.

Kaufland е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 000 хранителни и нехранителни стоки у нас. От откриването на първия магазин в Пловдив през 2006 г., броят на предлаганите продукти е нараснал с 22%, а с 21% е увеличен делът на продуктите от български доставчици и производители. 20% ръст се отбелязва и на наличието на т. нар. "специални продукти" - био, веган, безлактозни и безглутенови стоки.

Само през 2025 г. осъществената продукция плодове и зеленчуци от български производители достига близо 81 млн. лв. По Програмата за договорно изкупуване на ритейлъра, която стартира през 2019 г., реализираната продукция за изминалата година е два пъти повече от годината на старта.

И към 2026 г. Kaufland продължава да е единственият ритейлър в България, който инвестира ежегодно в международни сертификати за качество. Извън това, инвестицията в качество продължава да е сред приоритетните в компанията, като за 20-те години у нас те надхвърлят €2,1 милиона. Броят на извършените за периода проверки също е впечатляващ - над 300 000 проверки и лабораторни анализи.

През тези 20 години влиянието на Kaufland е осезаемо и извън директните показатели. Непреките икономически въздействия за периода възлизат на €1,7 милиарда. Зад тази статистика стоят десетки подкрепени бизнеси, услуги и работни места, поддържани, за да осигурят бизнеса на ритейлъра. С концепцията си One Stop Shopping Kaufland дава възможност на други компании да растат заедно с нея, давайки им възможност да оперират на територията на веригата.

Под покрива и на паркингите на ритейлъра вече функционират 766 обекта от 50 бранша. Общата площ на обектите, които добавят стойност за клиентите, достига 40 053 кв. м, което е съпоставимо с площта на цял търговски център.

Наред с икономическия си принос, Kaufland България отчита и конкретни резултати в областта на устойчивото развитие. От 2022 г. насам компанията използва над 400 000 MWh електроенергия от възобновяеми източници, чрез което са спестени над 150 000 тона въглеродни емисии.

Част от прехода към по-устойчива мобилност са и електрозарядните станции на компанията. От 2018 г. досега на тях са заредени над 2 300 kWh електроенергия, което е дало възможност за екологичен пробег от приблизително 12 000 километра. Това разстояние е сравнимо с пътя от София до българската база на остров Ливингстън в Антарктика.

От 2022 г. насам реализираните социални проекти, част от ESG политиката, са сред основните приоритети на компанията. Всяка година инициативите в областта на добрата храна, подкрепата за местните общности и опазването на природата се увеличават с около 10%.

Над 50 са проектите, които се реализират годишно в ключовите за компанията направления - опазване на околната среда, подкрепа за българските образование и култура и подкрепа за децата у нас. Общата нетна сума на дарения и инвестиция в социални проекти възлиза на над €700 000 за 2025 година.