Kaufland България увеличава екипа си в столицата с 90 служители. Новите работни места са свързани с откриването на най-новия хипермаркет на веригата в столичния район "Оборище", в модерния комплекс Teatralna Park Residence. Така броят на служителите на ритейлъра в София ще достигне близо 2300 души, а в цялата страна - 8000, което затвърждава позицията на компанията като един от най-големите частни работодатели в страната.

Освен с мащаба си, компанията се отличава и като изявен лидер в работодателските практики. Наред с основната заплата, всички служители получават до 200 лв. ваучери за храна и още близо 20 социални придобивки, включително и допълнително здравно застраховане.

Модерна работна среда

Новият хипермаркет Kaufland в район "Оборище" предлага модерна работна среда, която е изградена за максимално улеснение на ежедневните процеси за служителите. В оперативните зони са внедрени ергономични сгъваеми палети за многократна употреба и иновативни логистични решения, които минимизират физическото натоварване и оптимизират зареждането на стоките. Магазинът е оборудван с енергийно ефективни системи от най-ново поколение, които осигуряват комфорт и устойчивост, а просторните стаи за почивка предлагат необходимото спокойствие в натоварените работни дни.

Атрактивни социални придобивки

Kaufland предлага на всички свои служители атрактивен пакет от социални придобивки - допълнително здравно застраховане, спортна карта на преференциална цена, месечни ваучери за храна до 200 лв., гъвкаво работно време със заплащане до минута. Работещите в компанията имат право на 22 дни платен годишен отпуск, както и по 1 допълнителен ден за всеки 5 години в компанията. Компанията изплаща 600 лв. за раждане или осиновяване на дете и предоставя специален "Бебе пакет" с най-необходимите за едно новородено принадлежности. Kaufland България дава на екипите си и възможност за участие в разнообразни полезни инициативи, спортни събития и активности, свързани със социалната отговорност на компанията.

Инвестиции в обучения и програми за развитие

Повече от 50% служителите работят в компанията за период над 5 години, а над 80% от ръководителите са вътрешно повишени. Ритейлърът инвестира сериозно в обучения и програми за развитие, които подкрепят професионалния път на служителите още от първия им ден в компанията. Веригата предоставя разнообразни възможности за реализация както на хора, които тепърва навлизат на пазара на труда, така и на опитни професионалисти.

Новопостъпилите преминават през структурирани обучения, които гарантират плавно въвеждане в работната среда, а за по-утвърдените професионалисти са налични сертификационни програми за допълнителна компетентност. Всички служители могат да участват във вътрешни обучителни академии и специализирани лидерски програми, които подготвят бъдещите ръководители и развиват ключови управленски умения.

Компанията насърчава вътрешната мобилност, като осигурява реални възможности за израстване както във вертикална, така и в хоризонтална посока.

Актуалните възможности за работа в екипа на Kaufland-Театрална, можете да видите на kariera.kaufland.bg.